Przechowywanie produktów jest niezwykle ważne. Szczególną uwagę trzeba na to zwrócić, gdy już otworzymy dany produkt. Musztarda trzymana w lodówce może wydłużyć swój okres przydatności nawet do roku. Dżemy nie muszą być chłodzone, jeśli zostaną zużyte w ciągu miesiąca. Masło może stać poza lodówką, jeśli zostanie wykorzystane w ciągu 10 dni. Co trzeba, a czego nie trzeba trzymać w lodówce?

Galeria:

Produkty spożywcze, których nie należy trzymać w lodówce

Czy twoja lodówka może sprzyjać chorobom?

Należy zawsze postępować zgodnie z procedurami konserwacji i czyszczenia, aby mieć pewność, że lodówka nie wyrządzi ci więcej szkody niż pożytku. Niezbędne jest monitorowanie temperatury lodówki i zamrażarki. Może to pomóc nie tylko w uniknięciu zatrucia pokarmowego, ale także w psuciu się i marnowaniu żywności. Wiele lodówek nie ma ustawionej właściwej temperatury, w wyniku czego tworzą niebezpieczne środowisko do przechowywania żywności. Szkodliwe bakterie, takie jak Listeria monocytogenes, będą się rozmnażać w zastraszającym tempie, chyba że będą utrzymywane w odpowiedniej temperaturze.

Aby zachować standardy bezpieczeństwa żywności, należy utrzymywać lodówkę poniżej 5℃, a zamrażarkę poniżej -15℃. Udowodniono, że przechowywanie żywności w tych lub niższych temperaturach znacznie spowalnia wzrost szkodliwych bakterii i minimalizuje psucie się żywności.

Temperaturę ustawioną w lodówce lub zamrażarce należy zawsze poddawać ponownej ocenie z sezonu na sezon, aby upewnić się, że żywność jest utrzymywana w odpowiedniej temperaturze przez cały rok. Na przykład może być konieczne zwiększenie temperatury lodówki w chłodniejszych miesiącach, aby uniknąć przypadkowego zamrożenia żywności.

Jak przechowywać żywność w lodówce?

Prawidłowe przechowywanie żywności jest niezbędne. W twojej lodówce są różne „strefy” temperaturowe. Na przykład produkty wysokiego ryzyka, takie jak mleko, owoce morza, surowe mięso, jajka, a nawet gotowany ryż i makaron, nigdy nie powinny być przechowywane w drzwiach lodówki. Jest to zwykle najcieplejsze miejsce i pozwala na największy rozwój bakterii. Zamiast tego przechowuj żywność wysokiego ryzyka na półkach lodówki, gdzie temperatura jest bardziej stabilna.

Surowe mięso należy przykryć i przechowywać na dolnej półce lodówki, aby uniknąć przedostania się szkodliwych bakterii przez inne półki lodówki i zanieczyszczenia gotowych potraw. Zasada ta dotyczy również rozmrażania surowego mięsa.

Zawsze przechowuj żywność w mocnych, szczelnych pojemnikach. Upewnij się, że twoje pojemniki są specjalnie zaprojektowane do przechowywania żywności i są wykonane z nietoksycznych materiałów. Unikaj przechowywania żywności odkrytej w lodówce, ponieważ może to doprowadzić do zanieczyszczenia krzyżowego.

Czytaj także:

5 zasad przechowywania warzyw i owoców