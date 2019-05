Jak rozmrażać produkty, żeby się nie pochorować?

Zamrażanie żywności jest popularnym sposobem na robienie zapasów np. sezonowych owoców i warzyw, doskonale sprawia się w przypadku osób zabieganych i niemających czasu na codzienne gotowanie, a także stanowi spore ułatwienie w przechowywaniu gotowych potraw, o ile nadają się one do mrożenia. Wypełniona po brzegi zamrażarka nie jest jedynie znakiem rozpoznawczym studenta, który wraca z wizyty w domu rodzinnym, gdzie zostały dla niego przygotowane prawdziwe smakołyki; to także sprawdzony sposób na zdrowe odżywianie i oszczędność czasu oraz pieniędzy. Jak rozmrażać żywność, żeby nie nabawić się poważnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Mrożona żywność zachowuje cenne wartości odżywcze

Mrożenie to jedyny ze sposobów przechowywania żywności, który nie powoduje strat witamin i minerałów. Dzięki temu możemy zawsze cieszyć się smakiem letnich owoców, sezonowych warzyw, świeżego mięsa i wędlin, świeżego pieczywa, a nawet przygotujemy domowe, mrożone kostki bulionowe. Mrożenie jest proste i wygodne, choć trzeba przestrzegać paru zasad. Najważniejszą z nich jest przechowywanie żywności w specjalnie przeznaczonych do tego woreczkach lub pojemnikach; kolejną jest mrożenie jedynie nadających się do tego pokarmów oraz niezamrażanie żywności, która już została rozmrożona. Ostatnią i nie mniej ważną zasadą jest prawidłowe rozmrażanie, dzięki któremu unikniemy zatruć pokarmowych.

Dlaczego to takie ważne? Z prostego powodu – w nieprawidłowo rozmrażanych produktach mogą namnażać się bakterie chorobotwórcze; żywność, którą rozmrażamy w nieprawidłowy sposób, jest też podatna na rozwój grzybów oraz pleśni, które oprócz licznych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, powodują także zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów.

Zatrucie pokarmowe i biegunka to tylko nieliczne ze „skutków ubocznych” nieprawidłowego rozmrażania żywności. Można ich uniknąć, stosując się do poniższych zasad.

1. Rozmrażanie mięsa

Jak szybko odmrozić mięso? Niestety, rozmrażanie mięsa nie jest procesem ekspresowym. Jeżeli włożymy zamrożone mięso do gorącej wody lub niedostosowanej do tego celu mikrofalówki, to może się ono zaparzyć i stać przyczyną kłopotów z żołądkiem. Podgotowane mięso, w którym nastąpiła denaturacja białek, nie nadaje się też do dalszej obróbki i może zmienić swój smak oraz konsystencję.

Mięso możemy rozmrozić poprzez:

umieszczenie go w zimnej kąpieli wodnej w szczelnym woreczku;



ciasto na pierogi i pizzę rozmrażaj w lodówce,



powolne rozmrażanie w lodówce (trzeba uważać, aby mięso nie leżało w wyciekającym z niego soku; najlepiej umieścić je w rondlu np. na odwróconej do góry dnem misce lub na sitku);



skorzystanie z mikrofalówki lub piekarnika z funkcją rozmrażania.



2. Rozmrażanie owoców i warzyw

Mrożone warzywa i owoce powinniśmy umyć i osuszyć przed zamrożeniem, dlatego możemy użyć ich bezpośrednio w czasie przygotowywania potrawy np. domowego kompotu, zupy, wywaru itp. Jeżeli chcemy wykorzystać zamrożone owoce do deseru np. galaretki lub ciasta, najlepiej jedynie delikatnie je rozmrozić w lodówce lub przelać ciepłą wodą i odsączyć z soku.

3. Rozmrażanie potraw

Gotowe potrawy rozmrażamy w zależności od ich rodzaju:

pierogi, pyzy i inne dania mączne wrzucamy na wrzątek;



krokiety i gołąbki możemy rozmrozić w mikrofalówce lub piekarniku z funkcją rozmrażania;



zupy, sosy, gulasz, bigos itp. możemy rozmrozić poprzez podgrzewanie po dodaniu do rondla odrobiny wody.



Ważne: surowych produktów i potraw lepiej nie rozmrażać w temperaturze pokojowej. Nie można ich też kłaść na nasłonecznionym parapecie, w pobliżu kaloryfera oraz przy innym źródle ciepła, bo taki sposób rozmrażania sprzyja psuciu się żywności i rozwojowi szkodliwych dla naszego zdrowia bakterii!

Szybkie rozmrażanie jest kuszące, dlatego, jeżeli zależy ci na czasie, skorzystaj z mikrofalówki lub piekarnika z funkcją rozmrażania, jednak najbezpieczniej dla zdrowia jest rozmrażać produkty spożywcze w warunkach chłodniczych, czyli na najniższej półce w lodówce lub wykorzystać mrożony produkt bezpośrednio do przygotowania potrawy.