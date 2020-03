Czy kawa wypłukuje z organizmu pewne składniki odżywcze?

Pyszna, aromatyczna i wbrew pozorom zdrowa kawa wcale nie musi wypłukiwać z naszego organizmu magnezu oraz innych składników odżywczych. Na temat picia tego napoju funkcjonuje wiele mitów, które powodują, że uważana jest on za wroga naszego zdrowia. Jak kawa wpływa na zdrowie?

Czy kawa jest zdrowa?

Kawa spożywana z umiarem w pozytywny sposób wpływa na stan naszego zdrowia. Badania dowodzą, że napój ten może redukować ryzyko zachorowania na choroby serca, cukrzycę i nowotwory, jednak trzeba pamiętać, że nie jest on wskazany dla każdego. Obecna w kawie kofeina powoduje wzrost ciśnienia tętniczego oraz zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego; nadmierne spożycia kawy może też spowodować problemy w obrębie układu moczowego i układu pokarmowego. U osób przesadzających z ilością wypijanej kawy mogą pojawić się np. problemy żołądkowe, zgaga i refluks żołądkowo-przełykowy, a także ból głowy, drżenie mięśni i dłoni oraz objawy nadpobudliwości. Spożywanie dużej ilości kawy sprzyja także tworzeniu się kamieni nerkowych i wystąpieniu bolesnej kolki nerkowej. Kawa w negatywny sposób wpływa na układ moczowy, gdy nie dbamy o właściwe nawadnianie organizmu; osoby, które przyjmują odpowiednią ilość płynów, zwykle nie cierpią z powodu negatywnych skutków jej działania.

Kawa jest zdrowym napojem, bo dostarcza do organizmu m.in. redukujące wolne rodniki naturalne antyoksydanty, przyśpiesza przemianę materii oraz wpływa na poprawę pamięci i koncentracji, jednak jej działanie na mózg jest dość krótkotrwałe. Co więcej, picie kawy uważane jest za sposób na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka wątroby oraz chorobę Alzheimera i chorobę Parkinsona. Picie kawy nie jest szkodliwe dla naszego zdrowia, o ile nie cierpimy na nadciśnienie tętnicze, wrzody żołądka i inne schorzenia, które są przeciwwskazaniem do spożywania tego napoju. Warto pamiętać, że nie powinnyśmy dziennie pić więcej niż 2 filiżanki kawy.

Czy kawa wypłukuje z organizmu składniki odżywcze?

Kawa nie powoduje ograniczenia przyswajania i straty podstawowych składników odżywczych, czyli białek, węglowodanów i tłuszczów. Spożycie kawy nie powoduje też wypłukiwania ważnych witamin, ale ma jednak niewielki wpływ na zawartość magnezu i wapnia w organizmie, dlatego trzeba pić ją z umiarem i pamiętać, o dostarczaniu do organizmu odpowiednich ilości tych ważnych minerałów.

Picie kawy a niedobory magnezu

Kawa może sprzyjać wydalaniu magnezu z organizmu oraz utrudniać jego przyswajanie z diety. Dzieje się tak wówczas, gdy pijemy ją w nadmiarze oraz podczas posiłków, które mają dostarczyć do naszego organizmu minerały. W przypadku osób, które stosują prawidłowo skomponowaną, bogatą w naturalne produkty spożywcze dietę oraz przyjmują odpowiednią ilość płynów (wody), ryzyko pojawienia się spowodowanych piciem kawy niedoborów magnezu jest minimalne. Warto pamiętać, że oprócz kawy na przyswajanie magnezu wpływ ma także poziom stresu. Osoby nerwowe częściej cierpią na niedobory tego składnika mineralnego;

Picie kawy a niedobory wapnia

Picie kawy w odpowiedniej ilości i przez osoby zdrowe, u których nie występuje osteoporoza, jest bezpieczne. Problem wypłukiwania wapnia z organizmu przez kawę pojawia się przede wszystkim u osób, których dieta uboga jest w wapń, witaminę D i witaminę K.

Podsumowując, kawa nie jest „złem wcielonym”, a jej picie nie wpływa na pojawienie się poważnych niedoborów substancji odżywczych w naszym organizmie. W niektórych przypadkach picie kawy w ilości większej niż zalecana może powodować niedobory magnezu i wapnia. Kawa nie powoduje jednak wypłukiwania z organizmu witamin z grupy B i żelaza, choć może sprzyjać pojawieniu się nieprzyjemnych dolegliwości zdrowotnych, gdy pijemy jej zbyt dużo i zapominamy o piciu wody. Warto pamiętać, że osoby zestresowane lub cierpiące m.in. na nerwicę mogą odczuwać nasilenie się dolegliwości ze strony układu nerwowego z powodu działania zawartej w kawie kofeiny.

