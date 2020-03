Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gofra. Czy popularna przekąska może być zdrowa?

Gofry to idealna przekąska. Chrupiące z zewnątrz, ale miękkie w środku. Stanowią doskonały nośnik dla wszelkiego rodzaju smakowitych dodatków. Sprawdzają się znakomicie w wakacje nad morzem, ale kto nie spożył smacznego, ciepłego, słodkiego gofra podczas zimowej przechadzki po mieście, ten stracił wiele. Międzynarodowy Dzień Gofra jest właśnie dzisiaj, 25 marca – niemal bezpośrednio po zimie, a i do lata jeszcze dużo czasu. Może warto zjeść go do kawy lub jako samodzielny posiłek? Mamy kilka pomysłów na modyfikację popularnego ciasta na gofry. Z góry uprzedzamy: nie będziemy zachwalać tutaj wysokokalorycznych opcji (chociaż kochamy je wszyscy). Przyszła wiosna, czas jeść lekko, ale wciąż smacznie!

Zdrowsze opcje gofrów? Jak najbardziej!

