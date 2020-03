Czosnek niedźwiedzi – właściwości i zastosowanie

Czosnek niedźwiedzi przez dłuższy czas był zapomnianą przyprawą. Powrócił do łask wraz z nastaniem mody na zdrowe, naturalne odżywianie. Roślina ta występuje na terenie Europy oraz Azji, a jej niezwykłe właściwości odkryli starożytni Germanie, którzy zauważyli, że niedźwiedzie po przebudzeniu zaczynają jeść charakterystyczne liście – stąd wzięła się nazwa czosnek niedźwiedzi. Ciekawostka: czosnek niedźwiedzi od zawsze był kojarzony z magią oraz nadprzyrodzonymi mocami, dlatego w niektórych kulturach nazywany jest też cebulą czarownic i czosnkiem cygańskim.

Czosnek niedźwiedzi – roślina objęta częściową ochroną

Czosnek niedźwiedzi wykazuje właściwości lecznicze i wspomagające prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jednak nie można korzystać z prozdrowotnych właściwości dziko rosnących roślin! Choć czosnek niedźwiedzi występuje dość powszechnie m.in. na terenie Puszczy Kampinoskiej, Puszczy Białowieskiej oraz w Bieszczadach, to jest rośliną chronioną! Chcąc korzystać z właściwości czosnku niedźwiedziego, można posadzić go w ogrodzie lub w pojemnikach, które zostaną ustawione na tarasie.

Jak wygląda czosnek niedźwiedzi?

Czosnek niedźwiedzi jest rośliną, którą można bardzo łatwo rozpoznać po długich, intensywnie zielonych, lancetowatych liściach oraz białych kwiatostanach, które składają się z wielu gwiaździstych kwiatów. Warto wiedzieć, że jadalną częścią czosnku niedźwiedziego są jedynie liście, które można stosować jako przyprawę do różnych potraw.

Czosnek niedźwiedzi – właściwości

Czosnek niedźwiedzi słynie ze swoich właściwości leczniczych i prozdrowotnych. Roślina ta:

wspiera funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego – obniża poziom złego cholesterolu i trójglicerydów i działa przeciwzakrzepowo dzięki sporej zawartości adenozyny,



pomaga walczyć z nowotworami – wysoka zawartość związków siarki powoduje, że jest uważny za jeden z najsilniejszych, naturalnych antyoksydantów,



wspiera organizm w walce z wirusami, bakteriami i grzybami – czosnek niedźwiedzi wykazuje podobne właściwości jak czosnek pospolity, czyli zapobiega sezonowym infekcjom oraz wspomaga organizm w walce z drobnoustrojami,



wspomaga leczenie chorób o podłożu reumatycznym – czosnek niedźwiedzi to roślina o przeciwzapalnych właściwościach, która dzięki związkom siarki wspiera także prawidłowe funkcjonowanie stawów,



poprawia trawienie i stanowi źródło naturalnych prebiotyków, które są niezbędne do życia pożytecznej mikroflory jelitowej,



wspomaga naturalne procesy detoksykacji organizmu.

Czosnek niedźwiedzi jest rośliną o wyjątkowych właściwościach leczniczych, które zostały potwierdzone badaniami, jednak trzeba pamiętać, że naturalne metody wspierania naszego organizmu w walce z chorobami nie działają w ekspresowym tempie i nie mogą zastąpić tradycyjnego leczenia (jeżeli jest ono niezbędne); aby czosnek niedźwiedzi mógł w pozytywny sposób wpłynąć na nasze zdrowie, musimy włączyć go do naszej diety na dłuższy czas, a nie jedynie spożywać okazjonalnie.

Czosnek niedźwiedzi – zastosowanie

Czosnek niedźwiedzi najlepiej smakuje na surowo i w takiej postaci cechuje się też najsilniejszymi właściwościami leczniczymi. W czasie obróbki termicznej oraz suszenia traci nieco prozdrowotnych związków, jednak nie oznacza to, że nie warto sięgać po niego poza sezonem. Świeże, posiekane liście czosnku niedźwiedziego są doskonałym dodatkiem do sałatek, kanapek i zapiekanek, a także mogą być dodawane do innych dań np. zup, mięs i makaronów. Warto posiekanym czosnkiem niedźwiedzim posypywać kasze i ziemniaki, które dodajemy do obiadu, a także stosować go do pieczenia i duszenia – nadaje potrawom bardzo ciekawy smak. Świeże liście czosnku niedźwiedziego możemy także posiekać i dodać do ciasta, z którego przygotujemy pierogi lub domowe pieczywo; roślina ta idealnie komponuje się także ze smakiem pizzy. Suszony czosnek niedźwiedzi ma podobne zastosowanie – możemy dodawać go do ulubionych potraw; cebule czosnku (czosnek niedźwiedzi nie zawiązuje ząbków jak czosnek pospolity) mogą posłużyć do przygotowania aromatycznej, leczniczej nalewki.

