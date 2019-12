Ostropest plamisty – właściwości i zastosowanie

Ostropest plamisty dostępny jest zarówno w postaci herbatki do zaparzania, jak i wchodzi w skład wielu preparatów leczniczych oraz suplementów diety. Często stosowany jest także do produkcji kosmetyków ze względu na swoje działanie nawilżające, regenerujące i wzmacniające skórę.

Co to jest ostropest plamisty?

Ostropest plamisty jest rośliną naturalnie występującą w rejonie Morza Śródziemnego oraz w Indiach i Pakistanie. W naszym kraju także znajdziemy uprawy tej rośliny, bo dość dobrze znosi ona panujący w Polsce klimat. Ostropest plamisty należy do rodziny astrowatych i wykazuje prozdrowotne właściwości dzięki zawartości sylimaryny, czyli kompleksu związków m.in. o silnym działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym. Sylimarynę pozyskuje się z owoców ostropestu, które zaliczane są do roślin oleistych.

Ostropest plamisty to dość niepozorna, choć ciekawa pod względem wyglądu roślina, której cechą charakterystyczną są zielone, nakrapiane białymi plamkami liście. Kwiatostany ostropestu nieco przypominają oset i mają intensywny, liliowy kolor. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, charakterystyczny wygląd liści ostropest zawdzięcza kropli mleka karmiącej Matki Boskiej.

Jak działa ostropest plamisty?

Zawarte w ostropeście związki wykazują wiele prozdrowotnych działań na ludzki organizm, m.in.:

działają antyoksydacyjnie, redukując wolne rodniki tlenowe,



wykazują silne działanie przeciwzapalne,



wykazują silne działanie rozkurczowe,



usprawniają naturalne procesy detoksykacji organizmu,



obniżają poziom złego cholesterolu,



działają żółciopędnie,



hamują zmiany miażdżycowe,



chronią przed powstawaniem piasku i kamieni w nerkach,



ograniczają szkodliwy wpływ trucizn na wątrobę,



zmniejszają ryzyko wystąpienia marskości wątroby oraz innych schorzeń wątroby,



wpływają na zahamowanie podziału komórek nowotworowych,



stabilizują błony komórkowe,



poprawiają stan cery.

Ostropest plamisty – wskazania

Ostropest stosowany jest w ziołolecznictwie i medycynie naturalnej od wielu wieków, jednak od niedawna zaczął na nowo cieszyć się ogromnym zainteresowaniem wśród osób chcących poprawić swój stan zdrowia, dzięki naturalnym metodom wsparcia leczenia i łagodzenia różnych dolegliwości. Roślina ta może być stosowana zarówno w celach leczniczych, jak i profilaktycznych, jednak trzeba pamiętać, że może też szkodzić, bo wykazuje działanie hamujące aktywność niektórych enzymów.

Wskazaniem do stosowania ostropestu są m.in.:

schorzenia nerek,



schorzenia wątroby,



miażdżyca,



zbyt wysoki poziom złego cholesterolu,



długotrwała antybiotykoterapia,



nadkwasota,



wrzody żołądka,



nadużywanie alkoholu (pomaga odtruć organizm i wspomaga regenerację wątroby po zerwaniu z nałogiem),



występowanie zmian osteoporotycznych i zapobieganie osteoporozie,



schorzenia woreczka żółciowego,



zaburzenia procesów trawiennych.

Produkty kosmetyczne z ostropestem wskazane są przede wszystkim w celu zapobiegania przedwczesnemu starzeniu się skóry, poprawy jej nawilżenia oraz wsparcia procesów regeneracji. Na kondycję skóry wpływa także maseczka z ostropestu.

Ostropest plamisty – zastosowanie

Ostropest plamisty może być stosowany na kilka sposobów. W sklepach znajdziemy m.in. ostropest w torebkach, czyli mielone owoce do zaparzania oraz całe, nieprzetworzone owoce, które często nazywane są też kwiatami lub nasionami ostropestu. W przypadku gotowych saszetek do zaparzania możemy przygotować herbatkę, która dostarczy do organizmu cenne związki, jedna trzeba wiedzieć, że na ich prozdrowotne działanie trzeba nieco poczekać. Owoce ostropestu zalewa się zimną lub letnią wodą i odstawia w ciemne miejsce. Po kilkunastu godzinach wytworzą one śluz i wówczas można wypić powstały macerat. Ostropest w tej postaci sprawdzi się przede wszystkim w przypadku osób, u których występują wrzody oraz dolegliwości związane z nadkwasotą. Ważne: ostropest wytwarza śluzy, które powlekają przewód pokarmowy i tym samym mogą one ograniczać wchłanianie niektórych leków i substancji odżywczych z pożywania. Stosowany długotrwale, może wpływać na wystąpienie niedoborów żywieniowych oraz hamować skuteczność niektórych kuracji farmakologicznych. Aby ograniczyć ryzyko pogorszenia stanu zdrowia, nie należy przyjmować ostropestu tuż przed i po posiłku oraz przed i po przyjęciu dawki leku, który wchłania się z przewodu pokarmowego. Dla pełnego bezpieczeństwa zawsze należy skonsultować wspomaganie leczenia ostropestem z lekarzem.

Ostropest możemy także stosować w formie kapsułek i tabletek oraz leczniczych nalewek. Nie powinien być on stosowany przez dzieci, kobiety ciężarne i matki karmiące piersią.

