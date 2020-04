Superfoods. Produkty o niezwykłych wartościach odżywczych, które poprawią samopoczucie

Superfoods to produkty o niezwykłych wartościach odżywczych, które poprawią samopoczucie. Sezonowe pokarmy bogate w składniki odżywcze zapewnią dodatkowy zastrzyk energii. Dlatego trzeba zwracać uwagę na to, co znajduje się na naszym talerzu. Wiele składników wpływa także korzystnie na nasze zdrowie. I tak bakłażan zawiera związki fenolowe, które są doskonałą substancją przeciwstarzeniową. Natomiast nasiona granatu są korzystne dla zdrowia serca i układu krążenia.

3 sezonowe superfoods z twojego warzywniaka

1. Zielone warzywa liściaste – skuteczna broń przed chorobami układu krążenia i nowotworami

Zielone warzywa liściaste są dostępne w sklepach przez cały rok, ale właśnie teraz, w maju, możemy cieszyć się ich smakiem w naturalnej odsłonie. Sezon na nowalijkitrwa w najlepsze i warto wykorzystać to, że na rynku pojawiły się już warzywa liściaste z polskich pól, a nie z uprawy szklarniowej. To ważne, bo sztucznie pędzone zielone warzywa liściaste kumulują wiele szkodliwych związków.

Do grupy naszych rodzimych superfoods należą, m.in.:

natka pietruszki,



koperek,



sałata zielona,



botwinka.



Powyższe warzywa to prawdziwa skarbnica cennych antyoksydantów, wapnia, magnezu, żelaza i potasu, a także związków redukujących stany zapalne w organizmie oraz witaminy K i witaminy C.

2. Warzywa kapustne – tana broń przeciwko nowotworom

Warzywa kapustne uważane są za ciężkostrawne i wzdymające. To prawda, ale odpowiednio przygotowane nie muszą powodować dyskomfortu i problemów trawiennych.

Dostępna obecnie w sklepach młoda kapusta oraz kapusta włoska mogą stać się podstawą wielu smacznych dań. W kuchni polskiej najczęściej spożywamy kapustęna ciepło, ale warzywa kapustne odznaczają się najwyższymi wartościami odżywczymi na surowo, dlatego warto pomyśleć o spożywaniu ich przede wszystkim w postaci surówek.

Już niedługo pojawi się także młoda brukselka, brokuły, kalafiory, jarmuż oraz gruntowa rzodkiewka, czarna rzepa i kalarepa, które także są naszą rodzimą żywnością do zadań specjalnych.

Warzywa kapustne to zdecydowanie najlepsi sprzymierzeńcy w ograniczaniu ryzyka rozwoju nowotworów układu pokarmowego i nowotworów sutka oraz prostaty. Badania dowiodły, że zawarte w nich glukozynolany hamują rozwój odpowiedzialnych za powstawanie nowotworów stanów zapalnych.

Warzywa cebulowe – naturalny antybiotyk, o którym warto pamiętać

Cebula, czosnek, szczypiorek oraz por mają dość specyficzny zapach, który nie zachęca do spożywania ich na surowo. Warto się jednak do nich przekonać, bo warzywa te kryją w sobie ogromną moc i doskonale wzmacniają odporność oraz niszczą szkodzące nam bakterie i grzyby. Co więcej, spożywanie warzyw cebulowych pomaga obniżyć ciśnienie i poziom szkodliwego cholesterolu, wpływa pozytywnie na stan naszych naczyń krwionośnych, chroniąc przed zakrzepami, zawałem i udarem, a także pozwala zadbać o redukcję przewlekłych stanów zapalnych, które toczą się w naszych organizmach.

