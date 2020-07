Napój, który pomaga pozbyć się oponki na brzuchu podczas... snu

Odchudzanie bywa bardzo frustrującym procesem. Szczególnie, gdy nie rozumiemy pewnych mechanizmów, które dzieją się w naszym organizmie. To normalne, że nasza waga waha się czasem o kilka kilogramów. To częste zjawisko przede wszystkim u kobiet, których masa ciała zwiększa się np. w okresie miesiączki, co jest spowodowane wahaniami hormonalnymi i częstym zatrzymaniem wody w organizmie. Podobne zjawisko często występuje też u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Gdy dojdzie do retencji wody, czujemy się ociężali i napęczniali.

Czynniki takie jak poziom hormonów, stres, odwodnienie i narażenie na różne toksyny mogą spowodować, że twoje ciało zacznie przybierać na wadze niespodziewanie. Czasami dodatkowe centymetry wokół talii są po prostu spowodowane upartym ciężarem wody, a nie tkanką tłuszczową. Być może te nieszczęsne boczki i wystający brzuszek to skutek nadmiaru wody w organizmie.

Dowiedz się więcej, jak odróżnić tłuszcz od nadmiaru wody:

Napój z pietruszką na zatrzymanie wody i boczki

Pietruszka jest wciąż niedoceniana. Używamy jej głównie do zup, czasem dekorujemy nią niektóre potrawy. To nie jest produkt, który jemy garściami. A szkoda, ponieważ wykazuje mnóstwo działań prozdrowotnych.

Ciekawostka: Żucie pietruszki pomaga odświeżyć oddech.

Pietruszka od wieków jest używana do odtruwania wątroby i nerek poprzez jej właściwości moczopędne. Poprawia także trawienie, aby przyspieszyć usuwanie toksycznych odpadów z organizmu. Ponieważ toksyny są często przechowywane w komórkach tłuszczowych, gdzie zakłócają działanie hormonów, jedzenie pietruszki może ułatwić utratę wagi, pomagając prawidłowo funkcjonować komórkom tłuszczowym.

Pietruszka zawiera przeciwutleniacze, takie jak luteolina i apigenina, witaminy A i C, które korzystnie wpływają na układ odpornościowy. Ma nawet właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Pietruszka zawiera także:

witaminę K, ważną dla prawidłowego krzepnięcia krwi,



witaminę E, która zapobiega chorobom serca,



potas, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom ciśnienia krwi,



witaminy z grupy B, które wzmacniają i chronią komórki krwi.



Zdrowy napój z pietruszką do picia przed snem – składniki i przygotowanie

Składniki:

1/3 szklanki wody



obrany kawałek korzenia imbiru,



świeży ogórek,



pęczek świeżej pietruszki,



pół cytryny,



miód (opcjonalnie).



Przygotowanie:

Umyj i dokładnie wysusz wszystkie produkty.



Posiekaj pietruszkę drobno, aż będziesz mieć 1 łyżeczkę lub łyżkę stołową do użycia. Resztę przechowuj na później.



Pokrój ogórka i imbir na cienkie plasterki i wrzuć wszystkie składniki do blendera.



Miksuj, aż będą gładkie.



Odcedzaj w razie potrzeby, aby uzyskać bardziej gładką konsystencję.



Posłódź miodem, jeśli lubisz.



Wypij! Na zdrowie!



Dlaczego warto połączyć pietruszkę, imbir, ogórka i sok z cytryny?

Świeże ogórki – zalety

Ogórki są bogatym źródłem witaminy K, która bierze udział w procesie krzepnięcia i odpowiada za wzmocnienie kości.



Zawierają mnóstwo wody, dzięki czemu stanowią idealną, letnią przekąskę. Można jeść je solo, na kanapce, dodawać do wody. Zapewniają uczucie orzeźwienia. Nie bez powodu ekstrakt z ogórków znajdziemy w różnych kosmetykach – ich zapach pobudza nas do działania i daje ukojenie. Nakładanie plastrów ogórka na powieki naprawdę ma sens – soki ogórkowe redukują opuchliznę.



Ogórki zawierają także przeciwutleniacze, które walczą z wolnymi rodnikami.



Są niskokaloryczne, a w ich składzie znajdziemy także błonnik pokarmowy, dzięki czemu ogórki stanowią świetny dodatek przy diecie odchudzającej.



Ogórki pomagają odświeżyć oddech i zwiększają produkcję śliny.

Sok z cytryny zawiera polifenole, które hamują indukowany dietą przyrost masy ciała i gromadzenie tłuszczu w organizmie. Ma także zdolność zwiększania wrażliwości na insulinę i spowalnia metabolizm węglowodanów, aby zapobiec przechowywaniu żywności w postaci tłuszczu.

Imbir zapobiega zaparciom, leczy wrzody żołądka oraz zwalcza wzdęcia, mdłości, wymioty, skurcze brzucha i biegunkę. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, chroniąc w ten sposób organizm przez rozwojem różnych schorzeń i poważnych chorób. Przewlekłe zapalenie jest związane z chorobami sercowo-naczyniowymi, cukrzycą, artretyzmem, chorobą Alzheimera, chorobami płuc i chorobami autoimmunologicznymi.