Potrawy świąteczne nie powinny być ciężkie. To niekorzystnie wpływa na odporność

Dieta bogata w witaminy i składniki odżywcze pozytywnie przekłada się na kondycję organizmu i wspomaga jego funkcjonowanie. Podczas pandemii koronawirusa powinniśmy szczególnie dbać o to, by nasz codzienny jadłospis był zbilansowany. Święta Wielkanocne to okres, w którym na stołach królują ciężkostrawne dania. Jeśli jednak dokonamy drobnych zmian w przepisach, możemy cieszyć się smakiem tradycyjnych potraw bez wyrzutów sumienia.