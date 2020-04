Ma 10 razy więcej kwasów omega-3 niż oliwa z oliwek i nie podnosi cholesterolu. O którym oleju mowa?

Olej rzepakowy jest czystym olejem, więc nie zawiera białka ani węglowodanów. Jest to jednak dobre źródło zdrowych tłuszczów i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

Jedna łyżka stołowa (15 ml) oleju rzepakowego zapewnia:

Kalorie: 124



Tłuszcz całkowity: 14 gramów



Tłuszcz nasycony: 1 gram



Tłuszcz jednonienasycony: 9 gramów



Tłuszcz wielonienasycony: 4 gramy



Witamina E: 16% dziennego zapotrzebowania



Witamina K: 8% dziennego zapotrzebowania

Jest doskonałym źródłem witaminy E, silnego przeciwutleniacza, który wspiera zdrowie skóry i oczu. Zawiera korzystny stosunek tłuszczów omega-3 do omega-6, co może pozytywnie wpływać na zdrowie serca. Olej rzepakowy jest niedrogi, pozbawiony smaku i można go gotować w wysokich temperaturach, co czyni go bardzo wszechstronnym i niedrogim olejem spożywczym. Trzeba jednak wiedzieć, że wzbudza także pewne kontrowersje.

Większość oleju rzepakowego jest modyfikowana genetycznie (GMO). Podczas gdy żywność GMO jest uważana za bezpieczną, wiele osób decyduje się jej unikać. Ponadto olej ten jest zwykle wysoko przetworzony, co może prowadzić do obniżenia jakości odżywczej i negatywnych skutków zdrowotnych.