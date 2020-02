9 powodów, dla których warto wyrzucić z kuchni olej rzepakowy

Czy olej rzepakowy jest dla ciebie dobry? Jest to pytanie, które dietetycy i przemysłowcy żywności debatują od dziesięcioleci. Kontrowersje sięgają lat 70. XX wieku, kiedy to wprowadzono olej rzepakowy, który okazał się mieć negatywne skutki zdrowotne. Zanim przejdziemy do tego głębiej, przyjrzyjmy się, w jaki sposób jest wytwarzany i jak te procesy produkcyjne wpływają na twoje zdrowie.

Naukowcy stworzyli jadalny olej rzepakowy w 1970 roku w odpowiedzi na zakaz przemysłowego oleju rzepakowego. W 1976 r. UE orzekła, że ​​duże ilości kwasu erukowego w nasionach rzepaku sprawiają, że nie nadaje się on do spożycia przez ludzi. Kwas erukowy był związany z uszkodzeniem mięśnia sercowego.

Ponadto UE stwierdziła, że ​​wysoki poziom glukozynolanów, składników odżywczych w rodzinie roślin Brassica, które zapobiegają wchłanianiu jodu sprawia, że ​​rzepak jest niebezpieczny do spożycia przez zwierzęta. Kanadyjscy naukowcy zauważyli zbliżający się problem. W odpowiedzi, poprzez krzyżowanie roślin, opracowali nową odmianę rzepaku o niższych poziomach glukozynolanów i kwasu erukowego. Ich sukces przyszedł w postaci nowego produktu, oleju LEAR (olej rzepakowy o niskiej zawartości kwasu erukowego).

Przemysł cukrowniczy zaczął płacić naukowcom za badania łączące spożycie tłuszczu z chorobami serca. W ramach tego wysiłku tłuszcze nasycone stały się wrogiem nr 1, ustępując gloryfikacji olejów z nasion o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych, takich jak rzepak, które miały pozornie zdrowe statystyki żywieniowe.

Wszystko to doprowadziło do jednego: zwiększonego zapotrzebowania na olej rzepakowy.

Istnieją kontrowersje wokół nauki wykorzystywanej do uprawy i produkcji oleju rzepakowego oraz tego, czy wyniki mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia. Oto obawy:

Dlaczego olej rzepakowy nie jest dla ciebie dobry?

