Zapomnij o kajzerce z szynką i serem. Przepisy na wypasione kanapki

Dlaczego lepiej zrezygnować z białego pieczywa?

Jedzone sporadycznie, nie powinno mieć wpływu na nasze samopoczucie i sylwetkę. Trzeba jednak pamiętać, że białe pieczywo jest kaloryczne, a przy tym nie zawiera zbyt wielu wartości odżywczych.

Osoby stosujące dietę niskokaloryczną, która obejmuje produkty pełnoziarniste, takie jak chleb pełnoziarnisty, stracą więcej tłuszczu z brzucha niż osoby spożywające tylko rafinowane ziarna, takie jak biały chleb i biały ryż.

Całe ziarna dostarczają więcej witamin, minerałów i błonnika niż rafinowane. Ale przesadzenie z chlebem pełnoziarnistym może również sprzyjać tyciu, ponieważ każdy, nawet najzdrowszy produkt, jedzony w nadmiarze będzie powodował nadwyżkę kaloryczną, a co za tym idzie – przyrost masy ciała. Jedzenie jakiegokolwiek rodzaju węglowodanów podnosi poziom cukru we krwi. Ale węglowodany nie są takie same. Cukry i rafinowane ziarna szybciej podnoszą poziom cukru we krwi niż węglowodany złożone, występujące w pieczywie pełnoziarnistym czy warzywach. Dlatego z białego pieczywa powinny zrezygnować osoby zmagające się z cukrzycą.

Czytaj także:

Jak zamrażać i rozmrażać chleb, aby smakował jak najlepiej?