Masz zły nastrój? Jedz te produkty, by go poprawić

Kwasy tłuszczowe omega-3 znajdujące się w rybach – szczególnie kwas dokozaheksaenowy (DHA) – odgrywają ważną rolę w rozwoju mózgu. Ale te tłuszcze mogą również odgrywać rolę w poprawie naszego zdrowia psychicznego. W jednej metaanalizie obejmującej 26 badań i ponad 150 tys. uczestników naukowcy odkryli, że spożywanie dużych ilości tłustych ryb może pomóc nam uchronić się przed depresją.

W innym badaniu oceniającym mechanizmy działania kwasów omega-3 stwierdzono, że chociaż wiele czynników może przyczyniać się do pogłębienia depresji, zmiany w diecie obejmujące prawidłowe przyjmowanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 mogą przynieść znaczne korzyści dla całej populacji.

– Ci, którzy spożywają duże ilości tłuszczów omega-3 DHA, są mniej podatni na depresję, agresywność i wrogość – twierdzi dietetyk Elizabeth Somer, autorka „Food and Mood” i członek rady medycznej Persona Nutrition.

– Zdrowy tłuszcz pomaga w tworzeniu błon, które z łatwością transportują składniki odżywcze do komórek mózgu, zmniejszają stany zapalne i podnoszą poziom serotoniny – dodaje Somer. Serotonina jest jednym z kluczowych neuroprzekaźników wpływających na nasz nastrój, więc włączenie dużej ilości DHA do diety może pomóc w utrzymaniu równowagi.

Somer zaleca spożywanie co najmniej dwóch porcji tłustych ryb tygodniowo, takich jak łosoś, śledź, makrela lub sardynki, lub znalezienie żywności wzbogaconej w DHA omega-3. Co zatem warto jeść, by mieć dobry nastrój?

Te produkty poprawią twój nastrój

