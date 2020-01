Serotonina a utrata wagi. Jaki jest związek?

Wybór najlepszych składników odżywczych dla twojego ciała może być trudny, ponieważ nie ma „uniwersalnego” ani „najlepszego” produktu na odchudzanie. Każda osoba jest biochemicznie wyjątkowa i ma różne potrzeby, dlatego reaguje inaczej. Dlatego ważne jest, aby najpierw wskazać przyczynę przyrostu masy ciała lub trudności z utratą wagi, aby stworzyć najlepszy plan dbania o sylwetkę. Najlepszym podejściem jest zajęcie się czynnikami biochemicznymi i behawioralnymi, które przyczyniają się do przyrostu masy ciała. Jednym z powszechnych problemów jest emocjonalne jedzenie, a następnie zwiększenie masy ciała. Zwiększenie poziomu serotoniny, zwiększenie beztłuszczowej masy ciała i metabolizmu tłuszczów oraz zwiększenie wrażliwości na insulinę są kluczowymi czynnikami sprzyjającymi odchudzaniu.

Czytaj także:

Niedobór witaminy B12 może dawać objawy depresji. Co jeszcze powinno wzbudzić niepokój?

Jak serotonina wpływa na odchudzanie?

Nieoptymalne poziomy neuroprzekaźnika serotoniny mogą prowadzić do impulsywnego i emocjonalnego jedzenia wraz z apetytem na węglowodany. Neuroprzekaźniki to chemikalia sygnalizujące, które umożliwiają mózgowi i neuronom komunikację w całym ciele. Czy zauważyłeś kiedyś, że brak snu wydaje się prowadzić do wzrostu apetytu? Co ciekawe, serotonina ostatecznie przekształca się w melatoninę, hormon snu, w organizmie. Serotonina ma wiele funkcji w organizmie: reguluje rytmy okołodobowe, funkcję neuroendokrynną, procesy umysłowe, nastrój i funkcje poznawcze oraz ma hamujący wpływ na zachowania żywieniowe.

Wszystkie te funkcje odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu zdrowej wagi i dążeniu do odchudzania. Serotonina jest kluczowym związkiem chemicznym w mózgu, a objawy jej niedoboru mogą się różnić. Mogą obejmować bezsenność (lub nieregularne rytmy okołodobowe), głód na słodycze i inne węglowodany, częste bóle, w tym bóle mięśni, zachowania impulsywne, zmiany nastroju, szczególnie smutek, lęk i drażliwość, wrażliwość emocjonalną lub podatność na zagrożenia, poczucie niepewności, brak pewności siebie i podatność na stres.

Czytaj także:

Czy ecstasy (MDMA) może pomóc w leczeniu chorób psychicznych?

Dlaczego warto uzupełniać prekursory serotoniny?

Powszechnie wiadomo, że jemy, aby żyć, ale gdy pragnienie jedzenia wynika z zachcianek, może wystąpić otyłość, zaburzenia odżywiania i nieprzestrzeganie ograniczeń dietetycznych. Jeszcze trudniejsza jest niezdolność do odróżnienia potrzeb żywieniowych od zachcianek. Serotonina pochodząca z mózgu (BDS) działa jak neuroprzekaźnik, natomiast serotonina pochodząca z jelit (GDS) działa jako hormon i reguluje wiele różnych procesów. Podczas gdy płytki krwi, komórki żołądkowo-jelitowe i inne komórki nieneurologiczne syntetyzują ponad 98 proc. całkowitej serotoniny w organizmie, ta serotonina nie przenika przez barierę krew-mózg. Uzupełnienie prekursorami, takimi jak L-tryptofan, 5-hydroksytryptofan (5-HTP) i/lub substancje odżywcze, które wykazują zwiększenie poziomów serotoniny, może być idealne w celu łagodzenia objawów i wspomaganiu utraty wagi.

Odchudzania z pomocą L-tryptofanu, 5-hydroksytryptofanu i szafranu

Po usunięciu głównych elementów składowych syntezy serotoniny, 5-HTP i L-tryptofanu, poziomy serotoniny mogą spaść znacznie poniżej normalnych zakresów. Ponieważ serotonina bierze udział w regulacji apetytu i przyjmowania pokarmów, sensowne jest, aby niski poziom serotoniny wiązał się z przyrostem masy ciała.

Wykazano, że leczenie 5-HTP, a także preferencyjnym agonistą receptora 5-HT (2C) mCPP powoduje utratę masy ciała u otyłych dorosłych. Ponadto wykazano, że suplementacja 5-HTP aktywuje obszary mózgu związane ze zdrową wagą i pozwala wybierać pokarmy bogate w białko, w przeciwieństwie do pokarmów bogatych w węglowodany i kalorie. Jest to również związane ze zmniejszonym apetytem, ​​wczesnymi objawami sytości i utratą masy ciała. 5 5-HTP to uspokajający suplement, który podnosi poziom serotoniny i może wspierać sen, dzięki czemu czujesz się mniej zestresowany, co może również pomóc w odchudzaniu. Typowa stosowana dawka 5-HTP wynosi 50-100 mg do trzech razy dziennie.

Kiedy L-tryptofan podawano zdrowym osobom w małym randomizowanym badaniu kontrolowanym (RCT), regulował on apetyt i modyfikował poziomy insuliny w osoczu. W warunkach dysfunkcji metabolicznej kilka hormonów wydzielanych z komórek tłuszczowych, takich jak leptyna i adiponektyna, może stać się dysfunkcyjnymi. Oporność na insulinę może prowadzić do niekontrolowanego poziomu glukozy we krwi i może zaburzać sygnalizowanie mózgowi przez leptynę że jesteś pełny. Dlatego optymalizacja sygnalizacji komórek tłuszczowych poprzez zwiększenie wrażliwości na insulinę jest kolejnym ważnym aspektem każdej kompleksowej strategii odchudzania. Wiele osób woli stosować tryptofan w połączeniu z niezbędnymi kofaktorami lizyną i niacynamidem zamiast 5-HTP. Jeśli 5-HTP przekształci się w serotoninę we krwi, ta serotonina nie przekroczy bariery krew-mózg. Tryptofan pozostaje stabilny we krwi i przenika przez barierę krew-mózg, gdzie jest przekształcany w serotoninę. Sugerowane są dawki 500-1500 mg dziennie, aby wspierać zdrowe neuroprzekaźnictwo i odpowiedzi na sygnał głodu.

Szafran jest tradycyjnie stosowany do aromatyzowania żywności, ale jest idealny dla osób, które mają zachcianki węglowodanowe. W badaniach klinicznych dwa aktywne składniki szafranu (safranal i crocin) zmniejszyły ochotę na przekąski i poprawiły nastrój. Szafran zmniejszył częstotliwość spożywania przekąsek u kobiet z umiarkowaną nadwagą i przyczynił się do utraty wagi poprzez zwiększenie poczucia sytości i poprawę samopoczucia emocjonalnego. Zmniejszenie spożycia przekąsek może pomóc w utrzymaniu zdrowej wagi. Dane zebrane z 10 badań (662 uczestników) wykazały znaczący wpływ szafranu na rozkurczowe ciśnienie krwi, masę ciała i obwód talii. Ponadto analiza podgrup w kilku badaniach wykazała znaczące obniżenie poziomu glukozy w osoczu na czczo. Zaleca się dawkowanie 176 mg szafranu dziennie w celu wspierania zdrowego reagowania na sygnały głodu.

Składniki odżywcze, których skuteczność wykazano w badaniach dotyczących wrażliwości na insulinę, radzą sobie z głodem węglowodanowym, równoważą nastrój i wspierają zdrowy cykl snu. Są bardzo przydatne we wspieraniu utraty wagi i zapobieganiu jej przywracania. W zależności od potrzeb biochemicznych zastanów się nad włączeniem 5-HTP lub L-tryptofanu i szafranu do swojego schematu odchudzania.

Czytaj także:

Jak poznać, że uśmiech tylko maskuje depresję?