Jak gotować warzywa, aby zachować ich wartość odżywczą?

Warzywa, ze względu na zawartość błonnika, witamin i minerałów są dobre dla ogólnego stanu zdrowia. Czy wiesz jednak, że sposób, w jaki przygotowujesz je na codzienne posiłki, może albo zwiększyć, albo zniweczyć ich korzyści zdrowotne?

Jak poprawnie gotować warzywa?

Chociaż gotowanie sprawia, że ​​wiele warzyw jest łatwiejszych do strawienia, zbyt długie trzymanie ich na ogniu lub zbyt duża ilość wody zmienia je w bezsmakową papkę i wypłukuje składniki odżywcze. Jest to szczególnie ważne w przypadku warzyw zawierających witaminy rozpuszczalne w wodzie (takie jak witamina C, B1, B2, B3 i folian). Minerały, takie jak wapń, potas, żelazo i cynk, które nie są dobrze rozpuszczalne w wodzie, można również wypłukać, gdy struktura rośliny rozpadnie się przy dłuższym czasie gotowania. Z drugiej strony gotowanie może również zwiększyć wartość odżywczą określonych witamin, minerałów i składników odżywczych (które nadają roślinom ich kolor, mają przeciwutleniacze i inne korzyści zdrowotne).

Gotowanie na parze

Kiedy gotujesz warzywa na parze, zastosuj do nich pokrywkę. Powoduje to zatrzymywanie witamin rozpuszczalnych w wodzie. Gotowanie na parze jest szybkie, więc sprawdzaj regularnie, czy warzywa się nie rozgotowały.

Duszenie

Ze względu na wymagane ciepło, wodę i długi czas gotowania duszenie powoduje utratę wielu rozpuszczalnych w wodzie składników odżywczych w warzywach. Jednak dodając większą ilość warzyw, twoje danie będzie miało wysoką zawartość składników odżywczych, nawet jeśli niektóre rozpuszczalne w wodzie składniki zostaną utracone. Duszenie zwiększa również biodostępność karotenów, które znajdują się w niektórych warzywach, w tym brokułach, pomidorach, czerwonej papryce i słodkich ziemniakach.

