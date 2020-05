Jak wybrać dobry czosnek? To trudniejsze niż myślisz

Agnieszka Cegielska opowiedziała o zdrowotnych właściwościach czosnku. – Jest naturalnym antybiotykiem – zaznaczyła dziennikarka. Dlaczego nie warto kupować czosnku chińskiego? A jakie właściwości zdrowotne ma czosnek niedźwiedzi? Obejrzyj materiał wideo:

Czosnek jest blisko spokrewniony z cebulą, szalotkami i porami. Należy do gatunku bylin. Jedna główka czosnku może zawierać nawet 10-20 pojedynczych ząbków. Czosnek rośnie w wielu częściach świata i jest popularnym składnikiem gotowania ze względu na jego silny zapach i smak. Zawiera związki siarki, które prawdopodobnie pewne korzyści zdrowotne.

Czosnek – skład

Czosnek stanowi na ogół dodatek do dań, a więc spożywamy go w niewielkich ilościach. Nic dziwnego, że nie zastanawiamy się, jakie składniki odżywcze zawiera i ile ma kalorii. Tymczasem czosnek jest dobrym źródłem manganu, witaminy B6, witaminy C, selenu, błonnika, a także wapnia, potasu, fosforu, żelaza i witaminy B1. Zawiera niewiele kalorii.

Czosnek – właściwości prozdrowotne

Suplementy z czosnkiem pomagają zapobiegać i zmniejszać nasilenie powszechnych chorób, takich jak grypa i przeziębienie. Warzywo to wzmacnia bowiem układ odpornościowy.



Badania na ludziach wykazały, że suplementy czosnku mają znaczący wpływ na obniżenie ciśnienia krwi u osób z wysokim ciśnieniem krwi. Badanie z 2007 roku, opublikowane na łamach „Proceedings From the National Academy of Sciences” wykazało, że spożywanie czosnku zwiększa wytwarzanie bioaktywnego związku o nazwie siarkowodór. To silny przeciwutleniacz, który poprawia krążenie i rozluźnia naczynia krwionośne.



Spożywanie zmiażdżonego, surowego czosnku reguluje poziom cukru we krwi na czczo, obwód talii, poziom cholesterolu (zarówno poprzez obniżenie „złego” poziomu triglicerydów i podniesienie „dobrych” poziomów HDL), jak i ciśnienie krwi u ludzi z zespołem metabolicznym.



Czosnek zawiera przeciwutleniacze, które mogą pomóc w zapobieganiu chorobie Alzheimera i demencji. ponieważ wspierają mechanizmy obronne organizmu przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.



Badanie opublikowane w magazynie „Gastroenterology” wykazało, że że spożywanie dużej ilości czosnku, cebuli, szczypiorku i porów znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka żołądka.



Jedno z badań u kobiet w okresie menopauzy wykazało, że dzienna dawka suchego ekstraktu czosnku (równa 2 gramom surowego czosnku) znacząco obniżyła wskaźnik niedoboru estrogenu. Sugeruje to, że ten suplementy diety z czosnkiem mogą zapobiegać problemom z układem kostno-stawowym.



Inne badania, opublikowane na łamach „BMC Musculoskeletal Disorders” wykazały natomiast, że kobiety, które regularnie spożywały czosnek i inne warzywa z tej rodziny, znacznie zmniejszyły ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego.



Ponieważ czosnek wykazuje tak silne działanie, dodanie go do codziennej diety może zapewnić nam długowieczność. Jeśli zapobiegniemy wystąpieniu poważnych chorób przewlekłych jak nadciśnienie, miażdżyca i cukrzyca, dłużej będziemy cieszyć się dobrym zdrowiem. A dzięki zawartości silnych antyoksydantów, czosnek spowolni też procesy starzenia się i rozwoju demencji.

Czy można jeść kiełkujący czosnek?

Wokół kiełkującego czosnku narosło wiele mitów. Niektórzy twierdzą, że kiełkowanie zmienia smak warzywa – robi się wówczas gorzkie. Jednak jak zapewnia Jason Hovell, właściciel „Tamarack Garlic Farm” w Trempealeau w stanie Wisconsin w rozmowie z „The Takeout”, ząbek czosnku staje się gorzki dopiero po dwóch tygodniach od momentu, gdy zacznie puszczać kiełki. Nie warto też wierzyć w opowieści, że kiełkujący czosnek jest trujący.

Co należy zrobić, gdy zauważymy, że czosnek zaczął kiełkować? Wystarczy przeciąć ząbek wzdłuż i usunąć nożem zielone pędy. Następnie warto sprawdzić, czy nie zmienił się smak czosnku. Jeśli nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać go do potrawy.

Czosnek niedźwiedzi – roślina objęta częściową ochroną

Czosnek niedźwiedzi wykazuje właściwości lecznicze i wspomagające prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jednak nie można korzystać z prozdrowotnych właściwości dziko rosnących roślin! Choć czosnek niedźwiedzi występuje dość powszechnie m.in. na terenie Puszczy Kampinoskiej, Puszczy Białowieskiej oraz w Bieszczadach, to jest rośliną chronioną! Chcąc korzystać z właściwości czosnku niedźwiedziego, można posadzić go w ogrodzie lub w pojemnikach, które zostaną ustawione na tarasie.

Jak wygląda czosnek niedźwiedzi?

Czosnek niedźwiedzi jest rośliną, którą można bardzo łatwo rozpoznać po długich, intensywnie zielonych, lancetowatych liściach oraz białych kwiatostanach, które składają się z wielu gwiaździstych kwiatów. Warto wiedzieć, że jadalną częścią czosnku niedźwiedziego są jedynie liście, które można stosować jako przyprawę do różnych potraw.

Czosnek niedźwiedzi – właściwości

Czosnek niedźwiedzi słynie ze swoich właściwości leczniczych i prozdrowotnych. Roślina ta:

wspiera funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego – obniża poziom złego cholesterolu i trójglicerydów i działa przeciwzakrzepowo dzięki sporej zawartości adenozyny,



pomaga walczyć z nowotworami – wysoka zawartość związków siarki powoduje, że jest uważny za jeden z najsilniejszych, naturalnych antyoksydantów,



wspiera organizm w walce z wirusami, bakteriami i grzybami – czosnek niedźwiedzi wykazuje podobne właściwości jak czosnek pospolity, czyli zapobiega sezonowym infekcjom oraz wspomaga organizm w walce z drobnoustrojami,



wspomaga leczenie chorób o podłożu reumatycznym – czosnek niedźwiedzi to roślina o przeciwzapalnych właściwościach, która dzięki związkom siarki wspiera także prawidłowe funkcjonowanie stawów,



poprawia trawienie i stanowi źródło naturalnych prebiotyków, które są niezbędne do życia pożytecznej mikroflory jelitowej,



wspomaga naturalne procesy detoksykacji organizmu.

Czosnek niedźwiedzi jest rośliną o wyjątkowych właściwościach leczniczych, które zostały potwierdzone badaniami, jednak trzeba pamiętać, że naturalne metody wspierania naszego organizmu w walce z chorobami nie działają w ekspresowym tempie i nie mogą zastąpić tradycyjnego leczenia (jeżeli jest ono niezbędne); aby czosnek niedźwiedzi mógł w pozytywny sposób wpłynąć na nasze zdrowie, musimy włączyć go do naszej diety na dłuższy czas, a nie jedynie spożywać okazjonalnie.

Czosnek niedźwiedzi – zastosowanie

Czosnek niedźwiedzi najlepiej smakuje na surowo i w takiej postaci cechuje się też najsilniejszymi właściwościami leczniczymi. W czasie obróbki termicznej oraz suszenia traci nieco prozdrowotnych związków, jednak nie oznacza to, że nie warto sięgać po niego poza sezonem. Świeże, posiekane liście czosnku niedźwiedziego są doskonałym dodatkiem do sałatek, kanapek i zapiekanek, a także mogą być dodawane do innych dań np. zup, mięs i makaronów. Warto posiekanym czosnkiem niedźwiedzim posypywać kasze i ziemniaki, które dodajemy do obiadu, a także stosować go do pieczenia i duszenia – nadaje potrawom bardzo ciekawy smak. Świeże liście czosnku niedźwiedziego możemy także posiekać i dodać do ciasta, z którego przygotujemy pierogi lub domowe pieczywo; roślina ta idealnie komponuje się także ze smakiem pizzy. Suszony czosnek niedźwiedzi ma podobne zastosowanie – możemy dodawać go do ulubionych potraw; cebule czosnku (czosnek niedźwiedzi nie zawiązuje ząbków jak czosnek pospolity) mogą posłużyć do przygotowania aromatycznej, leczniczej nalewki.

