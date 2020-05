Ile wypijanego alkoholu to już „zbyt dużo”?

Zalecenia dotyczące standardowej wielkości napoju alkoholowego i spożycia alkoholu są różne w poszczególnych krajach. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych taki standardowy napój zawiera około 14 gramów czystego alkoholu, czyli tyle, ile mieści się zwykle w 355 ml zwykłego piwa, 150 ml wina lub 45 ml wódki.

Należy pamiętać, że chociaż istnieją standardowe rozmiary napojów, napoje mogą różnić się zawartością alkoholu, na przykład w przypadku picia piwa typu pale ale (IPA).

Zgodnie z wytycznymi Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych oraz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych umiarkowane picie obejmuje do jednego drinka dziennie dla kobiet i do dwóch drinków dziennie dla mężczyzn. Badania sugerują, że tylko około 2% osób pijących w tych granicach cierpi na zaburzenie spożywania alkoholu.

Administracja ds. Nadużywania Substancji i Zdrowia Psychicznego (SAMHSA) definiuje nadmierne picie jako cztery lub więcej drinków w przypadku kobiet lub pięć lub więcej drinków w przypadku mężczyzn w tym samym czasie. Spożywanie dużej ilości alkoholu jest zdefiniowane jako upijanie się przez pięć lub więcej dni w ciągu miesiąca.

Alkoholizm występuje wtedy, gdy nie masz dostatecznej kontroli nad alkoholem i spożywasz go pomimo niekorzystnych konsekwencji.

Dlaczego picie szkodzi?

Mózg

Spożywanie zbyt dużej ilości alkoholu może mieć druzgocący wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Kilka czynników wpływa na to, w jaki sposób i w jakim stopniu wpływa na mózg, w tym ile i jak często pijesz, wiek, w którym zacząłeś pić, płeć i inne.

Początkowe działanie alkoholu na centralny układ nerwowy obejmuje niewyraźną mowę, upośledzenie pamięci i zaburzoną koordynację ręka-oko. Wiele badań wiązało intensywne chroniczne spożywanie alkoholu z niedoborami pamięci. Uzależnienie od alkoholu jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby Alzheimera, szczególnie u kobiet.

Ponadto szacuje się, że uszkodzenie mózgu związane z alkoholem może stanowić 10% przypadków wczesnego otępienia. Chociaż uszkodzenie mózgu wydaje się częściowo odwracalne po dłuższym okresie trzeźwości, przewlekłe i nadmierne picie może trwale upośledzić funkcję mózgu.

Wątroba

Uszkodzenie wątroby jest kolejną konsekwencją przewlekłego upijania się. Większość spożywanego alkoholu jest metabolizowana w wątrobie. Powoduje to wytwarzanie potencjalnie szkodliwych produktów ubocznych, które mogą uszkodzić komórki wątroby. W miarę upływu czasu zdrowie wątroby pogarsza się.

Alkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby jest najwcześniejszym etapem uszkodzenia wątroby wywołanego przez alkohol. Ten stan może wystąpić z czasem – gdy zbyt dużo alkoholu prowadzi do gromadzenia się tłuszczu w komórkach wątroby w organizmie, co może zaburzać czynność wątroby. Jest to najczęstsza reakcja organizmu na przewlekłe spożywanie alkoholu i może rozwinąć się u 90% osób, które zwykle piją więcej niż 5 napojów dziennie.

Stłuszczenie wątroby i dalsze picie może ostatecznie doprowadzić do zapalenia wątroby, marskości wątroby, a nawet niewydolności wątroby, która jest stanem zagrażającym życiu.

Uzależnienie

Wpływ alkoholu może być uzależniający psychicznie i fizycznie. Kompulsywne pragnienie picia, martwienie się o miejsce i czas wypicia następnego drinka oraz trudności z czerpania przyjemności bez picia są powszechnymi objawami uzależnienia od alkoholu.

Przyczyna tej zależności może być złożona. Może to być częściowo genetyka i historia rodziny, ale twoje środowisko może również odgrywać dużą rolę.

Inne efekty

Istnieje wiele innych skutków ubocznych przewlekłego spożywania alkoholu. Podczas gdy skutki zdrowotne różnią się u poszczególnych osób, picie jest często związane z depresją i lękiem.

Niektóre osoby mogą spożywać alkohol jako szybki środek poprawiający nastrój i zmniejszający lęk, ale zazwyczaj zapewnia to jedynie krótkotrwałą ulgę. W dłuższej perspektywie może to pogorszyć ogólne zdrowie psychiczne i fizyczne.

Picie może również wpływać na wagę i skład ciała. Chociaż badania wpływu alkoholu na masę ciała dają wyniki mieszane, zarówno umiarkowane, jak i intensywne spożywanie jest powiązane ze zwiększeniem masy ciała

