Sok z ananasa – 7 największych zalet. Czy pozwoli wyleczyć raka?

Ananas to jeden z tropikalnych owoców. Nie jest obojętny dla nikogo – czy to ze względu na oryginalny wygląd przypominający szyszkę (stąd też pochodzi jego nazwa pineapple – wszak pine to po angielsku szyszka), czy też z powodu słodkiego, oryginalnego smaku. Owoc ten pochodzi z krajów takich jak Tajlandia, Indonezja, Malezja, Kenia, Indie, Chiny i Filipiny. Ten popularny owoc jest pełen składników odżywczych, przeciwutleniaczy i innych pomocnych naszym organizmom związków, takich jak różnego rodzaju enzymy, które mogą zwalczać stany zapalne i co za tym idzie w pewnym sensie także choroby.

W różnych tradycjach i kulturach sok z ananasa uznawany jest za środek leczniczy. Współczesne badania również połączyły sok ananasowy i jego związki z korzyściami zdrowotnymi, takimi jak lepsze trawienie i zdrowie serca, zmniejszenie stanów zapalnych, a może nawet pewna ochrona przed zachorowaniem na nowotwory. Jednak nie wszystkie dowody są tutaj ostateczne, dlatego warto mieć to na względzie.

7 korzyści picia soku z ananasa