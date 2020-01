5 najzdrowszych owoców egzotycznych, po które warto regularnie sięgać

Owoce egzotyczne to wyjątkowo duża grupa produktów, wśród których znajdziemy zarówno doskonale wszystkim znane banany, kiwi czy cytrusy, jak i spotykane w sklepach od niedawna owoce liczi, papaję oraz marakuję. Czym wyróżniają się owoce egzotyczne i dlaczego warto włączyć je do codziennego menu?

Jakie owoce warto jeść?

Owoce są zdrowe i jest to fakt bezsporny, jednak warto widzieć, że o ich wartościach odżywczych świadczy m.in. stopień dojrzałości oraz sposób przechowywania. Owoce egzotyczne trafiają do Polski niedojrzałe, dlatego muszą zostać poddane procesom, które przyśpieszą ich dojrzewanie. Ma to wpływ na ich smak oraz wartości odżywcze, jednak i tak warto urozmaicić codzienną dietę zdrowymi owocami strefy tropikalnej i subtropikalnej.

Najzdrowsze owoce egzotyczne

Owoce egzotyczne dość ciężko podzielić na zdrowe i mniej zdrowe, bo każdy z nich cechuje się nieco inną zawartością cennych witamin oraz minerałów, a także innymi właściwościami prozdrowotnymi. Z tego względu warto postawić na różnorodność i zadbać o to, aby w jadłospisie znalazły się różne gatunki owoców, bo wówczas będzie on optymalnie urozmaicony i zapewni różnorodne składniki odżywcze. Poniżej opisujemy 5 popularnych owoców egzotycznych, które wzbogacą codzienne menu i pomogą uzupełnić niedobory cennych witamin oraz minerałów.

Papaja

Papaja to także coraz bardziej popularny owoc egzotyczny. Warto po niego sięgać przede wszystkim ze względu na wysoką zawartość jednego z najsilniejszych antyoksydantów, czyli likopenu. Co więcej, papaja dostarcza do naszego organizmu witaminy, minerały i błonnik pokarmowy.



Liczi, zdjęcie ilustracyjne

Liczi to kolejny z wielu owoców egzotycznych o wysokich wartościach odżywczych. Oprócz sporej zawartości witamin z grupy B, witaminy C, A, E i K owoce liczi zawierają też, m.in. wapń, fosfor, magnez i żelazo.



Marakuja

Passiflora to nie tylko wyjątkowo pięknie kwitnące pnącze, ale także roślina, która daje smaczne i zdrowe owoce o wysokiej zawartości witaminy A, E, K, C, witamin z grupy B oraz wapnia, żelaza i fosforu. Marakuja ceniona jest przede wszystkim ze względu na wysoką zawartość flawonoidów, dzięki którym aktywnie wzmacnia m.in. serce i układ krążenia.



Mango

Słodkie, aromatyczne i orzeźwiające mango to jeden z chętniej kupowanych owoców egzotycznych. Znajdziemy w nim ten sam zestaw witamin co w awokado oraz dodatkowe związki o właściwościach odżywczych i prozdrowotnych m.in. karotenoidy i antyoksydanty o działaniu spowalniającym starzenie się organizmu.



Awokado

Doskonale znane awokado zaliczane jest do chętniej spożywanych owoców egzotycznych. Nie dzieje się tak bez przyczyny, bo cechują je nie tylko wysokie wartości odżywcze, ale także liczne właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim awokado dostarcza do naszego organizmu cenne antyutleniacze, które redukują wolne rodniki tlenowe, wpływając na opóźnienie procesów starzenia się organizmu. Ponadto awokado jest prawdziwą bombą witamin (A, witamin z grupy B, C, K i E), minerałów (magnez, fosfor, miedź, potas, żelazo), a także cennych kwasów tłuszczowych, fitosteroli roślinnych i związków, które wspomagają funkcjonowanie naszego narządu wzroku m.in. luteiny. Niestety, wadą awokado jest jego kaloryczność, dlatego nie należy przesadzać ze spożyciem tego owocu podczas stosowania diety odchudzającej.

Podsumowując, każdy z dostępnych w sklepach i na bazarach owoców egzotycznych ma swoje zalety i może wzbogacić naszą codzienną dietę w cenne witaminy oraz minerały. Analizując skład oraz prozdrowotne właściwości owoców tropikalnych można dojść do wniosku, że zawierają one bardzo podobną ilość ważnych witamin oraz minerałów i wskazują podobny wpływ na nasz organizm, czyli wzmacniają cerce i układ krwionośny, redukują poziom złego cholesterolu, chronią przed odkładaniem się blaszek miażdżycowych w żyłach oraz tętnicach, a także spowalniają procesy starzenia się organizmu i pośrednio chronią przed chorobami nowotworowymi, skutecznie redukując wolne rodniki tlenowe.

Czytaj także:

Musli ze smażonym bananem. Jak je przygotować?