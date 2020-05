Lubisz pić kawę? A czy wiesz, ile tak naprawdę ma kalorii?

Ponieważ czysta kawa jest wytwarzana przez parzenie mielonych ziaren kawy, zawiera głównie wodę, a zatem prawie nie ma kalorii.

Jednak nie wszystkie napoje oparte na kawie są niskokaloryczne. Oto przybliżone liczby kalorii w różnych napojach kawowych (głównie porcje 240 ml, dodatek mleka krowiego):

Czarna kawa: 2

Mrożona czarna kawa: 2

Espresso: 20

Cold brew: 2

Kawa parzona z aromatyzowanych ziaren: 2

Kawa z 1 łyżką stołową (15 ml) śmietanki waniliowej: 32

Kawa z 1 łyżką stołową (15 ml) odtłuszczonego mleka: 7

Kawa z 1 łyżką stołową (15 ml) i 1 łyżeczką cukru: 38

Latte beztłuszczowe: 72

Latte z dodatkiem smakowego syropu: 134

Beztłuszczowe cappuccino: 46

Beztłuszczowe macchiato52

Mokka beztłuszczowa129

Beztłuszczowy mrożony napój kawowy: 146

Kawa z 2 filiżanek (470 ml) kawy, 2 łyżek (28 gramów) masła i 1 łyżką (14 gramów) oleju kokosowego: około 325.

Jak widać, espresso w tej samej objętości zawiera więcej kalorii niż kawa parzona, ponieważ jest bardziej skoncentrowane. Jednak espresso to zwykle tylko 30 ml i ma około 2 kalorii. Ponadto napoje kawowe wytwarzane z mleka i cukru mają znacznie więcej kalorii niż zwykła kawa. Należy pamiętać, że liczba kalorii w napoju kawowym na bazie mleka zależy od rodzaju użytego mleka.

Napoje na bazie kawy mogą zawierać naprawdę dużo kalorii

W zależności od tego, co dodajesz do kawy, a także ile takich kaw pijesz, możesz spożywać więcej kalorii niż myślisz. Może to być szczególnie prawdziwe w przypadku tych osób, które używają więcej niż kilku łyżek śmietanki lub mleka i dużej ilości cukru.

Picie kawy wytwarzanej przez zmieszanie parzonej kawy z masłem lub olejem trójglicerydowym o średniej długości łańcucha (MCT), może również przyczynić się do znacznego zwiększenia dziennej liczby kalorii. Jeśli pilnujesz tego, ile spożywasz dziennie kalorii lub próbujesz schudnąć, możesz ograniczyć napoje kawowe, które zawierają nadmierną ilość cukru, mleka, śmietanek lub aromatów.

Oprócz kalorii słodzone napoje kawowe zazwyczaj zawierają dużo cukrów. Spożywanie zbyt dużej ilości dodanego cukru może być związane z problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby serca, otyłość i zła kontrola poziomu cukru we krwi.

Podsumujmy: o czym warto pamiętać?

Zwykła kawa ma bardzo mało kalorii. Jednak popularne napoje kawowe mogą zawierać wysokokaloryczne dodatki, takie jak mleko, śmietanka i cukier.

Chociaż spożywanie tego rodzaju napojów z umiarem nie stanowi problemu, picie zbyt dużej ich ilości może doprowadzić do spożycia zbyt dużej ilości kalorii.

