Dieta ciasteczkowa – skuteczny sposób na odchudzanie?

Dieta polega na zastępowaniu śniadania, lunchu i przekąsek dziewięcioma ciasteczkami określonej marki każdego dnia. Ponadto w ciągu dnia na takiej diecie spożywa się jeden obiad mięsno-warzywny.

Co to jest dieta ciasteczkowa?

Dieta ciasteczkowa to dieta odchudzająca, która została opracowana w 1975 roku przez byłego lekarza bariatrę dra Sanforda Siegala. Ciasteczka opracował w swojej prywatnej piekarni, aby pomóc swoim pacjentom bariatrycznym kontrolować głód i stosować dietę o obniżonej kaloryczności.

Dieta przypisuje działanie ciastek zmniejszające apetyt sekretnej mieszance aminokwasów, które są budulcem białka. Przed udostępnieniem online w 2007 r. program dietetyczny był sprzedawany w ponad 400 gabinetach medycznych na Południowej Florydzie. Korzystały z niego miliony ludzi na całym świecie, od gwiazd Hollywood i profesjonalnych sportowców po zwykłych ludzi.

Według oficjalnej strony internetowej diety ciasteczkowej większość osób może spodziewać się utraty 5-7,8 kg w ciągu miesiąca. Ciasteczka występują w kilku smakach, w tym brownie czekoladowego, cynamonowej owsianki i toffi.

Dieta ciasteczkowa jest koszerna i przyjazna dla wegetarian, ale nie nadaje się dla wegan, a także tych, którzy muszą unikać glutenu lub produktów mlecznych.

Jak to działa?

Dieta ciasteczkowa składa się z dwóch faz: utraty wagi i utrzymania.

Faza odchudzania

Faza odchudzania opiera się na zasadzie zwanej formułą 10x. Podczas tej fazy możesz jeść dziewięć ciastek dziennie, a także zdrowy obiad składający się z chudego mięsa lub ryb i warzyw. Plan jedzenia jest podzielony w następujący sposób:

Śniadanie: 2 ciasteczka

Poranna herbata: 1 ciasteczko

Przekąska: 1 ciasteczko

Obiad: 2 ciasteczka

Popołudniowa herbata: 1 ciasteczko

Przekąska: 1 ciasteczko

Kolacja: 250 gramów chudego mięsa lub ryb i warzyw

Przekąska: 1 ciasteczko

Każde ciastko dostarcza 52,5-60 kalorii, a obiad powinien dostarczyć 500-700 kalorii. W sumie daje to około 1000-1200 kalorii dziennie.

Nie ma ścisłych wytycznych dotyczących przygotowania obiadu, chociaż idealnie jest gotować mięso i warzywa w taki sposób, aby utrzymać niską zawartość kalorii, a zatem poprzez pieczenie, opiekanie, gotowanie na parze. Nie należy nie jeść dłużej niż 2 godziny. Twierdzi się, że zmniejszy to ryzyko głodu, a także przyspieszy metabolizm.

Jednak badania sugerują, że mniejsze a częste posiłki nie wpływają znacząco na tempo metabolizmu w porównaniu z mniejszą liczbą większych posiłków.

Oprócz posiłku i ciasteczek należy wziąć suplement multiwitaminowy i wypić osiem szklanek wody dziennie. Podczas tej fazy ćwiczenia nie są konieczne, ponieważ uczestnicy mają już duży deficyt kalorii. W razie potrzeby możesz jednak wykonywać lekkie ćwiczenia, takie jak 30-minutowy spacer do 3 razy w tygodniu.

Faza utrzymania wagi

Po osiągnięciu celu możesz przejść do fazy utrzymania wagi na czas nieokreślony. Faza ta przedstawia się następująco:

Śniadanie: omlet z jajek i warzyw oraz jagody

Przekąska: 1-2 ciasteczka pomiędzy posiłkami

Obiad: 250 gramów chudego mięsa lub ryb i warzyw

Przekąska: 1-2 ciasteczka pomiędzy posiłkami

Kolacja: 250 gramów chudego mięsa lub ryb i warzyw

Opcjonalna przekąska: 1 ciasteczko w razie potrzeby.

Oprócz odżywiania zaleca się pić osiem szklanek wody dziennie i wykonywać trzy 30-40-minutowe sesje ćwiczeń od umiarkowanych do zaawansowanych, chociaż nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących ćwiczeń.

Korzyści z diety ciasteczkowej

Istnieje kilka korzyści z przestrzegania tej diety.

Po pierwsze, powinna pomóc ci schudnąć, niezależnie od twojej aktualnej wagi i płci. Średnio, aby utrzymać wagę, mężczyźni i kobiety muszą spożywać odpowiednio 2500 i 2000 kalorii dziennie. Zmniejszenie tych dziennych ilości o 500 kalorii powinno przyczynić się do około 0,45 kg utraty masy ciała na tydzień.

Biorąc pod uwagę, że dieta dostarcza zaledwie 1000-1200 kalorii dziennie, powinna przyczynić się do jeszcze większej tygodniowej utraty wagi.

Chociaż badania wykazały mieszane wyniki, w niektórych dowiedziono, że pełne lub częściowe plany zastąpienia posiłków mogą powodować większą utratę masy ciała niż konwencjonalne diety niskokaloryczne. Co więcej, dieta ciasteczkowa jest stosunkowo opłacalna i wygodna, ponieważ ciasteczka są gotowe, a obiad jest jedynym posiłkiem, który musisz przygotować każdego dnia.

Nadal jednak nie ma długoterminowych badań nad tą dietą i utratą masy ciała, dlatego potrzebne są dalsze badania w celu oceny jej skuteczności i porównania z konwencjonalnymi dietami o obniżonej kaloryczności.

Wady diety

Chociaż ta dieta powinna pomóc ci schudnąć, ma kilka istotnych wad. Dieta nie uwzględnia twoich szczególnych potrzeb żywieniowych, na które wpływają takie czynniki, jak twoja początkowa waga, wiek, wzrost lub masa mięśniowa. Ponadto jest bardzo restrykcyjny i zapewnia zbyt mało kalorii.

Dla zdrowej i zrównoważonej utraty wagi zaleca się, aby kobiety spożywały nie mniej niż 1200 kalorii dziennie, a mężczyźni nie mniej niż 1500. Biorąc pod uwagę, że ta dieta ogranicza liczbę kalorii do 1000-1200 dziennie, nie spełnia tych wytycznych. Co więcej, chociaż to znaczące zmniejszenie kalorii może spowodować ogólną utratę masy ciała, badania pokazują, że może również prowadzić do znacznej utraty mięśni.

Kolejnym minusem diety jest to, że opiera się ona na przetworzonej żywności i multiwitaminach, aby zrekompensować brak prawdziwej żywności. Ponadto, ze względu na jej restrykcyjność, przestrzeganie diety może utrudnić zaspokojenie codziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze, takie jak błonnik, żelazo, kwas foliowy i witamina B12. Przeciwnie, najlepszymi produktami na odchudzanie i optymalne zdrowie pozostają całe produkty, takie jak warzywa, owoce, białka, węglowodany złożone i zdrowe tłuszcze, które są bogate w składniki odżywcze i mają synergiczny wpływ na twoje zdrowie.

Ważne jest również, aby pamiętać, że faza utrzymania wagi nie ma wskazówek, jak wprowadzić zdrowe długoterminowe zmiany diety, aby utrzymać wagę bez ciasteczek. Wreszcie dieta ciasteczek nie jest odpowiednia dla osób stosujących dietę wegańską, bezmleczną lub bezglutenową, ponieważ ciasteczka zawierają mleko i pszenicę.