Czy piwo jest dobre dla zdrowia? Zaskakujące wieści ze świata nauki

Piwo jest popularnym napojem alkoholowym wytwarzanym przez warzenie i fermentację ziaren zbóż za pomocą drożdży, chmielu i innych środków aromatyzujących. Większość rodzajów piwa zawiera 4-6% alkoholu, ale przedział jest znacznie szerszy i może obejmować 0,5-40% zawartości alkoholu.

Wartości odżywcze piwa

Chociaż piwo jest często postrzegane jako puste kalorie, zawiera pewne minerały i witaminy. Poniżej znajduje się zestawienie wartości odżywczych 355 ml standardowego piwa:

Kalorie: 153

Białko: 1,6 g

Tłuszcz: 0 g

Węglowodany: 13 g

Niacyna: 9% dziennej wartości (DV)

Ryboflawina: 7% DV

Cholina: 7% DV

Kwas foliowy: 5% DV

Magnez: 5% DV

Fosfor: 4% DV

Selen: 4% DV

Witamina B12: 3% DV

Kwas pantotenowy: 3% DV

Alkohol: 13,9 g.

Ponadto piwo zawiera niewielkie ilości potasu, wapnia, tiaminy, żelaza i cynku. Zawartość witamin z grupy B i minerałów jest wynikiem produkcji piwa z ziaren zbóż i drożdży. I chociaż piwo zawiera pewne niewielkie ilości mikroelementów, nie jest dobrym źródłem w porównaniu z pełnowartościowymi produktami, takimi jak owoce i warzywa. Trzeba pić ogromne ilości piwa, aby osiągnąć dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

Potencjalne korzyści z picia piwa

Lekkie lub umiarkowane spożycie piwa może wiązać się z pewnymi korzyściami zdrowotnymi.

Korzyści dla serca

Choroby serca są główną przyczyną śmierci w wielu krajach. Kilka badań sugeruje, że lekkie lub umiarkowane spożycie piwa (i alkoholu ogółem) może wiązać się z niższym ryzykiem chorób serca.

12-tygodniowe badanie z udziałem 36 dorosłych osób z nadwagą wykazało, że umiarkowane spożycie piwa – jeden napój w przypadku kobiet, dwa napoje w przypadku mężczyzn dziennie – poprawiło właściwości przeciwutleniające HDL (dobrego) cholesterolu, jednocześnie poprawiając zdolność organizmu do usuwania cholesterolu.

Duży przegląd wykazał, że niskie do umiarkowanego spożycie piwa – do jednego dziennie u kobiet, do dwóch u mężczyzn – może obniżyć ryzyko chorób serca w podobnym stopniu jak wino. Należy jednak pamiętać, że te potencjalne korzyści są związane tylko z lekkim lub umiarkowanym spożyciem. Z drugiej strony intensywne spożywanie alkoholu może zwiększyć ryzyko chorób serca i udaru mózgu.

Może poprawić kontrolę poziomu cukru we krwi

Lekkie do umiarkowanego spożycie alkoholu może poprawić kontrolę poziomu cukru we krwi, co jest problemem wielu osób z cukrzycą.

Kilka badań wykazało, że lekkie lub umiarkowane spożycie alkoholu wydaje się zmniejszać insulinooporność – czynnik ryzyka cukrzycy – a także ogólne ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2.

Co więcej, duże badanie z udziałem ponad 70,5 tys. uczestników powiązało umiarkowane spożycie alkoholu – 14 porcji tygodniowo w przypadku mężczyzn i 9 w przypadku kobiet – z niższym odpowiednio o 43% i 58% ryzykiem cukrzycy.

Jednak intensywne picie i upijanie się może przeciwdziałać tym korzyściom i znacznie zwiększyć ryzyko cukrzycy. Należy również pamiętać, że ta potencjalna korzyść nie dotyczy piwa i innych napojów alkoholowych, które zawierają duże ilości cukru.

Inne potencjalne korzyści

Może poprawiać gęstość kości. Niskie do umiarkowane spożycie piwa może być związane ze wzmocnieniem kości u mężczyzn i kobiet po menopauzie.

Może obniżyć ryzyko demencji. Lekkie do umiarkowanego spożycie alkoholu może obniżyć ryzyko demencji. Jednak spożywanie dużej ilości alkoholu może zwiększyć to ryzyko.

Negatywne skutki picia piwa

Chociaż lekkie lub umiarkowane spożycie piwa ma potencjalne korzyści, duże spożycie i upijanie się mogą być bardzo szkodliwe, ponieważ:

Zwiększa ryzyko śmierci. Osoby pijące intensywnie i upijające się mają większe ryzyko przedwczesnej śmierci niż osoby pijące umiarkowanie i nie pijące.

Powoduje uzależnienie od alkoholu. Częste spożywanie alkoholu może prowadzić do uzależnienia i zaburzeń spożywania alkoholu.

Zwiększa ryzyko depresji. Badania sugerują, że osoby pijące intensywnie i upijające się mają znacznie wyższe ryzyko depresji w porównaniu do osób pijących umiarkowanie i nie pijących.

Przyczynia się do chorób wątroby. Badania sugerują, że picie ponad 30 gramów czystego alkoholu dziennie może zwiększyć ryzyko chorób wątroby, takich jak marskość wątroby, stan charakteryzujący się bliznami.

Powoduje przybranie na wadze. 355 ml piwa zawiera około 153 kalorii, więc spożywanie wielu takich napojów może przyczynić się do zwiększenia masy ciała.

Zwiększają ryzyko nowotworów. Badania wiążą każde spożycie alkoholu ze zwiększonym ryzykiem raka, w tym raka gardła i jamy ustnej.