Jak wyeliminować cukier z diety? 5 sposobów

Puste kalorie zdecydowanie przyczyniają się do otyłości – co z kolei prowadzi do wszelkiego rodzaju chorób przewlekłych, w tym nadciśnienia, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy i innych. Cukier może nawet sprawić, że będziemy wyglądać starzej, ponieważ zakłóca zdolność skóry do samodzielnej regeneracji. Efektem końcowym jest więcej zmarszczek.

Według American Heart Association przeciętny Amerykanin spożywa 22 łyżeczki cukru dziennie. To niepokojąca ilość słodyczy - poziom, który dzielą tylko uzależnieni. Zaleca się bowiem nie więcej niż sześć łyżeczek dziennie dla kobiet i dziewięć dla mężczyzn. Aby zwalczyć uzależnienie od cukru i zacząć odzyskiwać młodość i zdrowie, należy zacząć go eliminować. Poniżej przedstawiamy 5 prostych sposobów.

Sposoby na eliminację cukru z diety

Detoks spiżarni – Zidentyfikuj i wrzuć wszystkie słodkie składniki w swoim domu, w tym cukry białe i brązowe, syropy kukurydziane, dżemy, galaretki, miód i melasę. Wyrzuć również pudełka z produktami takimi jak naleśniki, ciasteczka, ciasta i budynie. Zwróć także uwagę na produkty pikantne. Producenci często dodają do nich cukier, aby wydłużyć termin przydatności. Może on być w sosach do makaronów, sosach sałatkowych, musztardzie i keczupie.

Identyfikacja cukru – fruktoza, sacharoza, syrop słodowy, koncentrat soku owocowego, syrop kukurydziany – to wszystko także jest cukrem. Producenci używają różnych nazw, przez co możemy nie być świadomi, w jakich ilościach naprawdę go spożywamy. Jeśli możesz, unikaj produktów z dużą ilością zamieników cukru.

Kontrola napojów – gotowa do picia mrożona herbata może zawierać do 32 gramów cukru na butelkę. Nawet wody o smaku owocowym zazwyczaj mają dodane cukry. Prym w tej kwestii wiodą napoje energetyczne, do których dodaje się więcej cukru, niż do napojów gazowanych. Sięgaj po słodzone napoje jak najrzadziej, a przede wszystkim nie kupuj ich dzieciom

Sprawdzanie ekologicznych produktów – chociaż eko produkty sprzedawane są jako „zdrowe”, mogą zawierać duże ilości cukru. Batonik muesli często zawiera syrop kukurydziany, brązowy cukier, miód, syrop z brązowego cukru, dekstrozę lub fruktozę. Również płatki owsiane błyskawiczne, jeśli są aromatyzowane, mogą zawierać do 15 gramów cukru.

Zastępowanie cukru – chociaż warzywa i owoce również zawierają cukier, posiadają także dużą ilość błonnika, który zmniejsza jego wchłanianie. Poza tym zapewniają uczucie sytości i dostarczają witaminy i minerały, w przeciwieństwie do tzw. pustych kalorii. Sprawiają, że nie jesteśmy uzależnieni od cukru i możemy kontrolować jego ilości w diecie.



Czytaj także:

Czy cukier z owoców jest szkodliwy?