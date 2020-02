4 rzeczy, które musisz wiedzieć o oleju palmowym

Każdy rodzaj tłuszczu, który zostaje poddany procesowi uwodornienia, jest szkodliwy dla zdrowia. Tzw. tłuszcze utwardzone, do których zaliczany jest m.in. olej palmowy, powszechnie stosowany w produkcji żywności, wykazują szkodliwe działanie na organizm i wiązane są z potencjalnie rakotwórczym działaniem ze względu na zawartość tłuszczów trans.

Czy olej palmowy jest szkodliwy?

Olej palmowy jest olejem roślinnym. Z pewnością jego ogromna popularność i powszechne zastosowanie są wyjątkowo szkodliwe dla przyrody, bo pod plantacje palmy oleistej karczuje się setki hektarów lasów tropikalnych. Zamieszkujące je zwierzęta giną z powodu braku odpowiedniego środowiska do życia, a przygotowanie gleby pod sadzonki palmy poprzez jej wypalanie zwiększa emisję gazów cieplarnianych. Z ekologicznego puntu widzenia olej palmowy jest wyjątkowo szkodliwy zarówno dla przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. W przypadku spożywających go osób o szkodliwym wpływie na zdrowie decyduje rodzaj oleju palmowego. Poznaj 4 fakty na temat tego tłuszczu, które pomogą wybrać właściwy rodzaj oleju do codziennego zastosowania.

1. Nie każdy olej palmowy szkodzi zdrowiu

Od jakiegoś czasu bardzo popularne stało się spożywanie egzotycznych zamienników rodzimych produktów spożywczych. Jednym z nich jest olej palmowy, który i tak gości na co dzień w naszej diecie ze względu na to, że występuje w większości produktów zaliczanych do żywności przetworzonej. Znajdziemy go w słodyczach, gotowych wypiekach, odpiekanym pieczywie i wyrobach cukierniczych, chipsach oraz innej żywności, po którą chętnie sięgamy. Nic w tym dziwnego, bo utwardzony olej palmowy jest tani. Niestety z powodu uwodornienia staje się poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Warto zapamiętać jedno – utwardzony tłuszcz palmowy nie jest dobrym wyborem zarówno w formie czystej, czyli przeznaczonej np. do smażenia, jak i w formie dodatku do spożywanych przez nas produktów. Jednym z wrogów naszego zdrowia są obecne w uwodornionym oleju palmowym tłuszcze trans, które wykazują wyjątkowo szkodliwe działanie i mogą być jedną z przyczyn rozwoju raka.

Z drugiej strony jest surowy olej palmowy, który nie jest poddawany rafinacji i procesowi utwardzania. Można porównać go do oliwy z oliwek extra virgin, bo jest równie naturalnym produktem spożywczym. Nierafinowany olej palmowy pozytywnie wpływa na stan zdrowia, bo zawiera wiele cennych składników odżywczych.

2. Spożywanie oleju palmowego nie podwyższa poziomu złego cholesterolu

Olej palmowy zawiera dużo nasyconych kwasów tłuszczowych – nawet 40% więcej niż olej rzepakowy. Nie oznacza to jednak, że jest źródłem cholesterolu, bo należy do grupy tłuszczów roślinnych.

3. Biała barwa tłuszczu palmowego świadczy o tym, że został on poddany procesowi rafinacji

Nierafinowany olej palmowy ma charakterystyczną, pomarańczową barwę. Biały olej palmowy to tłuszcz poddany procesowi rafinacji, który charakteryzuje mniejsza zawartość pozytywnie wpływających na organizm składników odżywczych m.in. witamin. Ma on konsystencję stałą, która nie wynika z poddania tłuszczu procesowi utwardzania, ale naturalnej, wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych. Warto wiedzieć, że w przemysłowym zastosowaniu wykorzystywane są dwie frakcje oleju palmowego, czyli zawierającą znaczną ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych, płynną oleinę palmową i stearynę palmową w postaci stałej.

4. Szkodliwy dla zdrowia jest przede wszystkim utwardzony olej palmowy

Nie każdy rafinowany olej palmowy zostaje poddany procesowi uwodornienia, czyli utwardzenia, który prowadzi do powstawania szkodliwych tłuszczów trans. Producenci żywności coraz częściej wybierają rafinowany olej palmowy, który nie został poddany procesowi utwardzania i zastępują nim margaryny w celu zmniejszenia ilości szkodliwych związków w swoich produktach.

Niewątpliwie olej palmowy jest produktem, który budzi sporo kontrowersji. Ze względu na swoje zdrowie warto ograniczyć spożycie oleju palowego, który został poddany procesowi utwardzania. Rafinowany olej palmowy oraz naturalny olej palmowy mogą być cennym uzupełnieniem diety m.in. w witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, ale trzeba spożywać je z umiarem.

