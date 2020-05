Dlaczego usuwamy z potraw liście laurowe?

Liście laurowe są śródziemnomorskim ziołem używanym do przygotowywania zup, gulaszu lub innych wolno gotowanych potraw. Nie mają szczególnie dobrego smaku, jeśli jesz je osobno, ale jeśli użyjesz ich podczas gotowania, mogą nadać potrawie przyjemny ziołowy aromat. Niektórzy ludzie myślą, że wyjmujemy liście laurowe dlatego, że są toksyczne. To nie do końca prawda, ale istnieje kilka powodów, dla których możesz nie chcieć jeść liści laurowych.

Czy liście laurowe można jeść?

Co ciekawe, badania laboratoryjne olejków eterycznych w liściach laurowych wykazały, że mogą one być toksyczne dla niektórych szkodliwych patogenów, w tym niektórych szczepów bakterii i grzybów. Jednak nie są toksyczne dla ludzi i bardzo bezpieczne do gotowania. Od dawna są również stosowane w medycynie ludowej ze względu na ich właściwości przeciwdrobnoustrojowe i inne korzyści zdrowotne. Technicznie można je jeść. Jednak ich bardzo sztywne i skórzaste liście nie miękną podczas gotowania, a ich krawędzie mogą być nawet ostre. W ten sposób mogą stanowić ryzyko zadławienia, jeśli je połkniesz. Istnieją również doniesienia o utknięciu liścia laurowego w gardle lub przełyku, a także o liściach laurowych powodujących perforację jelit.

Możesz je zmiażdżyć, ale prawdopodobnie nadal będą miały szorstką konsystencję. To jest główny powód, dla którego większość przepisów zaleca stosowanie ich w całości i usuwanie liści laurowych przed podaniem potrawy. Jeśli zapomnisz i przypadkowo spróbujesz zjeść cały lub duży kawałek liścia laurowego, najlepiej go wypluć.