Woda kokosowa a mleko kokosowe – jaka jest różnica?

Kokos składa się w 38% z łupiny, 10% z wody i 52% z miąższu. Zarówno woda kokosowa, jak i mleko kokosowe pochodzą z jadalnej części owocu, zwanej tkanką bielma. Są to jednak dwa bardzo różne produkty.

Woda kokosowa

Woda kokosowa to słodki, półprzezroczysty płyn, który można pić prosto z młodych zielonych orzechów kokosowych. Występuje naturalnie w owocach i jest określany jako płynne bielmo. Gdy młode orzechy kokosowe zaczną dojrzewać, woda kokosowa zaczyna twardnieć, tworząc miąższ. Jednak proces dojrzewania nie wypełnia całej jamy kokosowej miąższem, więc nadal możesz znaleźć trochę wody kokosowej w dojrzałych kokosach.

Woda kokosowa to orzeźwiający napój popularny ze względu na działanie prozdrowotne.

Mleko kokosowe

W przeciwieństwie do wody, mleko kokosowe jest przetworzonym produktem ubocznym kokosa.

Powstaje przez ucieranie miąższu dojrzałych, brązowych orzechów kokosowych i gotowanie na wolnym ogniu w gorącej wodzie. Następnie mieszaninę przecedza się, aby usunąć wszelkie stałe pozostałości.

Ilość wody użytej do przygotowania mleka decyduje o jego konsystencji.

Płynne mleko kokosowe jest najczęściej stosowane jako zamiennik mleka krowiego. Natomiast gęste mleko kokosowe jest zwykle stosowane jako zagęszczacz do sosów lub tradycyjnych przepisów w wielu indyjskich i południowo-wschodnich potrawach.

Różne profile żywieniowe

Oto porównanie odpowiednio 1 szklanki (240 ml) wody kokosowej i mleka – kalorie, poszczególne makro- i mikroelementy i dzienne zapotrzebowanie (DV):



Woda kokosowa Mleko kokosowe Kalorie 46 552 Węglowodany 9 g 13 g Cukier 6 g 8 g Tłuszcz 0,5 g 57 g Białko 2 g 5,5 g Potas 17 % DV 18 % DV Magnez

15 % DV 22 % DV Mangan 17 % DV 110 % DV Sód 11 % DV 1 % DV Witamina C 10 % DV 11 % DV Kwas foliowy 2 % DV 10 % DV

Plusy i minusy picia napojów kokosowych

Woda kokosowa i mleko oferują wiele korzyści zdrowotnych. Możesz jednak preferować jeden z tych napojów w zależności od swoich celów żywieniowych i potrzeb.

Plusy

Woda kokosowa stała się dość popularna wśród osób aktywnych fizycznie ze względu na jej zdolność do uzupełniania elektrolitów, takich jak sód, potas, magnez i wapń, tracone przez pot podczas wysiłku.

Ponadto badania na szczurach z cukrzycą sugerują, że woda kokosowa może pomóc w zmniejszeniu stresu oksydacyjnego, poziomu cukru we krwi i hemoglobiny A1c, wskaźnika poziomu cukru we krwi w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Dalsze badania na szczurach pokazują, że woda kokosowa może wspierać zdrowie serca poprzez obniżenie poziomu cholesterolu we krwi, trójglicerydów i cholesterolu LDL (złego) przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu cholesterolu HDL (dobrego). Nadal potrzebne są badania na ludziach, aby potwierdzić te twierdzenia.

Jeśli chodzi o mleko kokosowe, podczas gdy około 89% jego zawartości tłuszczu pochodzi z tłuszczów nasyconych, badania pokazują, że nie powoduje to szkodliwego wpływu na profile lipidów we krwi. Wynika to z jego zawartości średniołańcuchowych trójglicerydów (MCT), które mogą nawet wspomagać utratę masy ciała i tłuszczu.

Minusy

Poziom potasu w wodzie kokosowej może pomóc obniżyć ciśnienie krwi u osób z wysokim ciśnieniem krwi. Jednak osoby z zaburzeniami czynności nerek mogą chcieć ograniczyć ich spożycie.

Zaburzona czynność nerek często prowadzi do hiperkaliemii – podwyższonego poziomu potasu we krwi – z powodu niezdolności nerek do wydalania potasu. Dlatego spożywanie zbyt dużej ilości tego minerału może mieć szkodliwe skutki.

Z drugiej strony, chociaż zawartość MCT w mleku kokosowym może mieć pozytywny wpływ na utratę wagi, to wciąż jest to napój wysokokaloryczny. Dlatego staraj się ograniczyć jego spożycie.

Ponadto niektórzy eksperci sugerują, że ponieważ mleko kokosowe jest napojem o wysokiej zawartości FODMAP, należy ograniczyć jego spożycie, jeśli masz nietolerancję FODMAP lub stosujesz dietę o niskiej zawartości FODMAP. Jednak inni klasyfikują to jako jedzenie o niskiej zawartości FODMAP. Dlatego możesz ocenić własną tolerancję na nią, aby ustalić, czy powinieneś ograniczyć jej spożycie, czy całkowicie jej unikać.

FODMAP to skrót od fermentujących oligo-, di-, monosacharydów i polioli – grup węglowodanów, które mogą powodować dolegliwości brzucha, takie jak wzdęcia, nudności, biegunka i zaparcia u niektórych osób. Ponadto, alergie na kokos są zwykle rzadkie, ale orzechy kokosowe stają się powoli nowym alergenem. Dlatego należy unikać picia wody kokosowej i mleka, jeśli jesteś uczulony na orzechy kokosowe.

Wreszcie, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się pić wodę kokosową, czy mleko kokosowe, zawsze sprawdź listę składników i unikaj tych z dodatkiem cukrów. Napoje słodzone cukrem zostały powiązane ze zwiększonym ryzykiem chorób takich jak otyłość i cukrzyca typu 2.

