8 zaskakujących zalet kiszonej kapusty. Jedz na zdrowie!

Kapusta kiszona jest rodzajem sfermentowanej kapusty. Ma wiele zalet związanych z utrzymywaniem dobrego zdrowia. Jest zatem nie tylko smaczna, ale także bardzo pomocna w prowadzeniu zdrowego stylu życia. Jej pozytywny wpływ na pracę organizmu zauważono na wielu różnorakich polach.

Uważa się, że oryginalna kiszona kapusta pochodzi z Chin i powstała tam już ponad 2000 lat temu. W tamtych czasach fermentacja była jedną z metod stosowanych w celu uniknięcia szybkiego psucia się żywności. A, skoro jest tak skuteczna, to przetrwała po dziś dzień – jak wiemy, kiszeniu podlegają różne produkty żywnościowe, jednak dzisiaj skoncentrujemy się na kapuście.

Kiszona kapusta przetrwała próbę czasu i stała się popularnym dodatkiem i w wielu kulturach. Jest szczególnie ceniona w Niemczech, skąd pochodzi jej międzynarodowa nazwa – sauerkraut.

Ze względu na fermentację, której podlega kapusta, pozwala ona osiągnąć korzyści odżywcze i zdrowotne znacznie przewyższające zalety świeżej kapusty.

Czy kiszona kapusta ma zaskakująco dobre właściwości?

To pytanie nie może prowokować do udzielenia innej odpowiedzi niż „tak, oczywiście”. A oto i one: