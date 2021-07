Kwas mlekowy – składnik probiotyków i ważny wskaźnik zaburzeń glukozy

Kwas mlekowy to związek, który znajduje się w produktach mlecznych, kiszonkach i ma wiele właściwości zdrowotnych. Wykorzystuje się go do leczenia stanów zapalnych okolic intymnych, brodawek, zapaleń skóry. Co warto o nim wiedzieć?

Czym jest kwas mlekowy?

Kwas mlekowy to związek z grupy hydroksykwasów, który powstaje w wyniku przemiany węglowodanów. Jest produkowany w mięśniach w czasie zwiększonego wysiłku fizycznego. Oprócz tego znajduje się w przetworach mlecznych takich jak jogurty, kefiry, maślanki czy kiszonki.

Właściwości bakteriobójcze

Kwas ten ceniony jest za swoje właściwości bakteriobójcze i alkalizujące. Nawilża, łagodzi podrażnienia, zmiany skórne, dlatego wykorzystuje się go do leczenia stanów zapalnych, brodawek czy chorób intymnych. Pałeczki kwasu mlekowego znajdują się w wielu produktach kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji skóry nadmiernie wysuszonej, podrażnionej, popękanej.

Składnik probiotyków

Kwas mlekowy znajduje się także w produktach probiotycznych, poprawiających ilość dobrych bakterii w jamie brzusznej i chroniących przed infekcjami. Ma on właściwości ochronne i neutralizujące, dlatego zapobiega podrażnieniom żołądka w czasie antybiotykoterapii i tuż po niej. Pomaga uniknąć bólu brzucha i biegunki po stosowaniu drażniących leków.

Składnik probiotyków ginekologicznych

Pałeczki kwasu mlekowego są jednym z podstawowych składników w składzie kapsułek dopochwowych, które mają przywrócić właściwe pH i naturalną równowagę w środowisku pochwy. Pomagają złagodzić podrażnienia wywołane stosowaniem zbyt agresywnych kosmetyków do higieny intymnej czy środków do prania.

Wykorzystuje się je także do przywracania dobrego pH po antybiotykoterapii czy stosowaniu globulek dopochwowych działających przeciwgrzybiczo czy przeciwrzęsistkowo. Nawilżają, łagodzą świąd, suchość pochwy i skracają czas trwania infekcji. Niekiedy wykorzystuje się kwas mlekowy do leczenia łagodnych zapaleń pochwy.

Kosmetyk do higieny intymnej

Kwas ten znajdziemy także w płynach do higieny intymnej. Jest on składnikiem kosmetyków do higieny intymnej przeznaczonych kobietom po porodzie czy tym, które cierpią na częste infekcje. Działa łagodnie, nawilża i pielęgnuje śluzówkę, dlatego nie wywołuje dodatkowych podrażnień.

Produkt wykorzystywany w dermatologii

Wykorzystuje się go również do usuwania zrogowaciałego naskórka. Produkt ten ma działanie złuszczające, dlatego pomaga pozbyć się popękanych i szorstkich pięt, odcisków, nagniotków. Często jest składnikiem kremów o działaniu złuszczającym (obok kwasu salicylowego), plastrów czy środków na odciski.

Kiedy zbadać poziom kwasu?

Kwas mlekowy powstaje w mięśniach w czasie ich intensywnej pracy, np. podczas treningu fizycznego czy uprawiania sportu. Jeśli człowiek jest zdrowy, a jego organizm pracuje prawidłowo, wątroba syntetyzuje kwas mlekowy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń, kwas nie zostaje rozłożony i w organizmie jest go zbyt dużo. To może doprowadzić do wielu zaburzeń lub nawet uszkodzenia narządów.

Badanie kwasu mlekowego wykonuje się na czczo. Przed badaniem nie należy jeść i pić co najmniej przez 8 godzin. Materiał pobiera się z żyły łokciowej, a pacjent otrzymuje wyniki tego samego lub kolejnego dnia. Powinien je przeanalizować z lekarzem.

Poziom wskaźnika a choroby

Poziom kwasu mlekowego to wskaźnik, który pomaga zdiagnozować wiele schorzeń. Badanie wykonuje się, by potwierdzić:

cukrzycę



kwasicę mleczanową

niewydolność płucną

niewydolność serc

zatrucie cyjankiem

zatrucie alkoholem etylowym

zaburzenia glukozy

Czytaj też:

Krem nawilżający – must have w kosmetyczce. Jak wybrać dobry krem?