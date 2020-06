Sezon na szparagi w pełni! Jakie mają właściwości?

Sezon na szparagi trwa od połowy kwietnia do lipca. Jadalne odmiany warzywa to szparagi białe i zielone. Są one nieocenionym źródłem witamin i minerałów. Zawierają witaminy C i E oraz beta-karoten, zatem poprawiają kondycję skóry, włosów i paznokci. Pomagają zwalczyć infekcje układu moczowego i są dobre na zaparcia. Roślina zawiera bardzo duże ilości kwasu foliowego. Szparagi są również bardzo dietetyczne. 100 gramów warzywa zawiera zaledwie 18 kalorii.

Szparagi – jak kupować? W sklepach możemy dostać białe, fioletowe i zielone szparagi. Te ostatnie są najpopularniejsze. Kolor nie ma większego znaczenia, ważne jednak, żeby szparagi były świeże o czym świadczy np. intensywna barwa. Warto dokładnie obejrzeć miejsce cięcia – jeśli jest wysuszone lub brązowe, szparagi są stare. Główki szparagów powinny być ściśle zamknięte. Zarówno cienkie, jak i grube szparagi są smaczne, jednak różnią się czasem gotowania i o tym warto pamiętać. Szparagi można przechowywać w lodówce nawet przez tydzień. Ważne jednak, by przyciąć ich końcówki i zanurzyć je w wodzie. Szparagi – jak przygotować? Szparagi najlepiej smakują po ugotowaniu w wodzie. Można także przyrządzić je na parze lub upiec w piekarniku. Przed gotowaniem należy bardzo dokładnie je umyć, ponieważ rosną w ziemi. Jeśli widać twarde elementy na ich powierzchni, można delikatnie je obrać. Gotowanie szparagów na parze i pod przykryciem powinno trwać dosłownie kilka minut. Dzięki temu zachowają kolor i będą chrupiące. Im dłużej będziemy je gotować, tym bardziej miękkie się staną. Zapach moczu po szparagach Jednym z częstszych powodów zmiany zapachu moczu jest zjedzenie większej ilości warzyw bogatych w siarkę. Do tej grupy należą nie tylko szparagi, ale także, m.in.: brokuł,



kalafior,



brukselka,



kapusta,



brukiew,



rzepa,



por,



cebula,



czosnek,



jarmuż,



rzodkiewka,



rzeżucha i kiełki wyżej wymienionych warzyw.

Ciekawostką może być to, że zmianę zapachu moczu po szparagach i innych warzywach, które zawierają znaczne ilości związków siarkowych, wyczuwa jedynie niewielki odsetek osób; szacuje się, że około 10 – 20% ludzkiej populacji jest w stanie wyczuć zmianę zapachu moczu po szparagach. Może to mieć związek z wyjątkowo wrażliwym zmysłem zapachu, jednak nadal nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Czytaj także:

