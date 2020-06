10 świetnych zamienników pietruszki

Pietruszka jest dobra do gotowania i dekoracji potraw, ale jeśli nie masz jej akurat pod ręką, istnieje kilka świetnych alternatyw. Najczęściej wymienia się szczypiorek i suszoną bazylię, ale doskonale sprawdzi się też kolendra, liście selera i nać marchewki. Który zamiennik jest dobry do gotowania, a który do dekoracji?

Pietruszka to popularne i wszechstronne warzywo, które nadaje świeży, zielny smak wielu potrawom. Jasnozielone liście pietruszki są również powszechnie stosowane jako dodatek do dań. Zawierają niewiele kalorii i są bogate w różnorodne witaminy i minerały. Jeśli jednak nie masz pod ręką pietruszki, możesz zastanawiać się, czy jakiekolwiek zamienniki oferują podobny smak lub wygląd. Na szczęście kilka ziół i innych warzyw można stosować zamiast pietruszki zarówno do gotowania, jak i jako dodatek. Niemniej jednak jeśli to możliwe, powinieneś spróbować zastąpić suszoną pietruszkę suszonym ziołem, a świeżą pietruszkę świeżym ziołem. Suszone zioła mają silniejszy smak niż świeże, więc potrzebna jest też ich mniejsza ilość. Pietruszka ma mało kalorii, ale jest bogata w ważne składniki odżywcze, takie jak witaminy A, K i C. Dwie łyżki (8 gramów) pietruszki zapewnia: Kalorie: 2

Witamina A: 12 proc. referencyjnego dziennego spożycia

Witamina C: 16 proc. referencyjnego dziennego spożycia

Witamina K: 154 proc. referencyjnego dziennego spożycia Oto 10 doskonałych zamienników świeżej lub suszonej pietruszki:

