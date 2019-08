5 warzyw, które można jeść na surowo, a niewiele osób to robi

Surowe warzywa są skarbnicą witamin i minerałów, których często brakuje w naszej diecie. Jedząc je bez wcześniejszego przetworzenia, ograniczamy straty cennych składników odżywczych, które związane są z obróbką termiczną i tym samym dostarczamy do naszego organizmu skoncentrowaną dawkę bardzo potrzebnych nam mikro i makroelementów.

Warzywa a zdrowie

Dieta bogata w warzywa jest niezwykle ważna dla utrzymania dobrego zdrowia oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu. Badania dowodzą, że częste spożywanie świeżych warzyw może chronić przed tak powszechnymi obecnie chorobami, jak nadwaga i otyłość oraz wyjątkowo niebezpiecznymi nowotworami np. nowotworami żołądka i nowotworami jelita grubego. Jedząc warzywa, dbamy o nasze zdrowie i inwestujemy w przyszłość. Warto o tym pamiętać i jak najszybciej wdrożyć w życie zdrowe nawyki żywieniowe.

Aby jak najlepiej zadbać o zdrowie, trzeba jeść minimum 5 porcji świeżych warzyw każdego dnia oraz dodatkowo sięgać po świeże owoce. I tutaj pojawia się problem, bo choć owoce chętnie jemy ze względu na ich słodki smak, to w nadmiarze mogą one powodować np. nadmierne przybieranie na wadze. Z warzywami jest nieco inaczej, bo w większości są one nie tylko niskokaloryczne, ale także pozytywnie wpływają na funkcjonowanie naszego układu pokarmowego oraz metabolizm, więc stają się sprzymierzeńcami w utrzymaniu zdrowia i szczupłej sylwetki.

Jakie warzywa jeść na surowo?

Większość warzyw możemy bez obaw jeść na surowo. Niektóre doskonale znamy i chętnie dodajemy np. do surówki oraz do kanapek, jednak są też takie, które jemy jedynie po wcześniejszym przetworzeniu np. ugotowaniu lub zapieczeniu. Niestety, w czasie długiej obróbki termicznej następują znaczne straty witamin i minerałów, co zmniejsza wartości odżywcze spożywanych przez nas produktów.

5 warzyw, które warto zacząć jeść na surowo

1. Korzeń pietruszki

Słodki, soczysty i wyjątkowo aromatyczny korzeń pietruszki traci swój wyjątkowy smak w czasie gotowania i staje się dość mdły. Rzadko sięgamy po korzeń pietruszki na surowo, ale naprawdę warto spróbować, bo doskonale nadaje się on zarówno do obiadowych surówek, jak i innych potraw. Po obraniu możemy pokroić korzeń pietruszki w słupki i zajadać się nim jako przekąską; duży, pokrojony na cienkie plasterki np. z pomocą obieraczki do warzyw korzeń pietruszki może posłużyć do przygotowania zimnych roladek z różnym nadzieniem np. z kozim serem. Pietruszkę można także dodać do warzywnego koktajlu – w formie soków polecana jest przede wszystkim dla osób cierpiących na kamicę nerkową, bo pomaga redukować złogi w nerkach oraz zabezpiecza przed atakiem kolki nerkowej.

2. Korzeń selera

Seler to kolejne warzywo, które warto jeść na surowo. Aromatyczny korzeń selera doskonale komponuje się np. z kwaskowatym jabłkiem i jest świetną bazą do surówek; można go także dodawać do warzywnych soków.

3. Cukinia

Cukinię chętnie jemy po wcześniejszym ugotowaniu, upieczeniu lub grillowaniu, jednak warto przekonać się do niej także na surowo. Możemy przygotować z cukinii m.in. modny, warzywny makaron lub jeść ją jako przekąskę np. z dodatkiem zdrowych dipów.

4. Kalafior

Nie wszyscy lubimy kalafiory ze względu na ich dość specyficzny zapach. Możemy go uniknąć, jedząc to warzywo na surowo. Różyczki kalafiora to świetna przekąska, której smak możemy wzbogacić np. dipem z awokado, jogurtowo-czosnkowym sosem lub pomidorową salsą. Różne odmiany kalafiorów mogą być ozdobą naszego talerza, a ich wyjątkowe kolory na pewno zachęca do spróbowania tego warzywa w nieco innej odsłonie.

5. Brokuł

Brokuły także możemy jeść na surowo i wielu osobom w takiej formie o wiele bardziej one smakują. Najlepiej podawać je z różnymi sosami i dipami, jednak młode różyczki brokułu będą też idealnym dodatkiem do sałatek.

Warto wiedzieć, że nieco innym sposobem na dostarczenie do organizmu dużej porcji witamin i minerałów jest jedzenie kiełków warzyw, które możemy uprawiać na domowym parapecie.

