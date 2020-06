Woda gazowana – czy jest szkodliwa dla zdrowia?

Woda gazowana jest wodą nasyconą gazowym dwutlenkiem węgla pod ciśnieniem. Do wód gazowanych zwykle dodaje się sód, aby poprawić ich smak. Czasami dołączane są małe ilości innych minerałów. Istnieją też różne naturalne wody mineralne. Wody te są wydobywane ze źródła mineralnego i zwykle zawierają minerały i związki siarki. Często są również gazowane. Tonik jest formą wody gazowanej, która zawiera gorzki związek zwany chininą, a także cukier lub syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy.

Woda gazowana jest... kwaśna

Dwutlenek węgla i woda reagują chemicznie, tworząc kwas węglowy – słaby kwas, który, jak wykazano, stymuluje te same receptory nerwowe w jamie ustnej, co musztarda. Wywołuje to palące, kłujące uczucie, które może być irytujące – a dla innych przyjemne. Wartość pH wody gazowanej wynosi 3-4, co oznacza, że ​​jest lekko kwaśna.

Jednak picie kwaśnego napoju, takiego jak woda gazowana, nie powoduje, że organizm staje się zakwaszony. Twoje nerki i płuca usuwają nadmiar dwutlenku węgla. To utrzymuje twoją krew w lekko alkalicznym pH wynoszącym 7,35-7,45 niezależnie od tego, co jesz lub pijesz.

Czy woda gazowana wpływa na zdrowie zębów?

Jednym z największych problemów związanych z wodą gazowaną jest jej wpływ na zęby, ponieważ szkliwo jest bezpośrednio narażone na działanie kwasu. Istnieje niewiele badań na ten temat, ale jedno badanie wykazało, że gazowana woda mineralna uszkodziła szkliwo tylko nieznacznie bardziej niż woda niegazowana. Ponadto woda mineralna była 100 razy mniej szkodliwa niż słodki napój bezalkoholowy.

W jednym badaniu napoje gazowane wykazały silny potencjał niszczenia szkliwa – ale tylko wtedy, gdy zawierały cukier. Niegazowany słodki napój wzięty pod uwagę w badaniu był bardziej szkodliwy niż gazowany napój bez cukru.

W innym badaniu próbki szkliwa zębów w różnych napojach umieszczono na ​​24 godziny. Słodzone cukrem napoje gazowane i niegazowane spowodowały znacznie większą utratę szkliwa niż ich dietetyczne odpowiedniki.

Przegląd kilku badań wykazał, że połączenie cukru i dwutlenku węgla może prowadzić do poważnej próchnicy. Wydaje się jednak, że zwykła woda gazowana nie stanowi większego ryzyka dla zdrowia zębów. Tylko różne rodzaje cukru są szkodliwe.

Jeśli martwisz się o zdrowie zębów, spróbuj wypić gazowaną wodę z posiłkiem lub wypłukać usta zwykłą wodą po wypiciu.

Czy woda gazowana wpływa na trawienie?

Woda gazowana może korzystnie wpływać na zdrowie układu trawiennego na kilka sposobów.

Może poprawić zdolność połykania

Badania sugerują, że woda gazowana może poprawić zdolność połykania zarówno u młodych, jak i starszych osób dorosłych. W jednym badaniu poproszono 16 zdrowych osób o wielokrotne połykanie różnych płynów. Woda gazowana wykazała najsilniejszą zdolność do stymulowania nerwów odpowiedzialnych za połykanie.

Inne badanie wykazało, że połączenie niskiej temperatury i nasycenia dwutlenkiem węgla wzmocniło te korzystne efekty.

W badaniu z udziałem 72 osób, które odczuwały ciągłą potrzebę oczyszczenia gardła, picie lodowatej wody gazowanej doprowadziło do poprawy u 63% uczestników. Osoby z najczęstszymi, ciężkimi objawami odczuły największą ulgę.

Może zwiększyć uczucie sytości

Woda gazowana może również zwiększać uczucie sytości po posiłkach w większym stopniu niż zwykła woda.

Może też pomóc w dłuższym pozostaniu pokarmu w żołądku, co może wywołać większe uczucie sytości.

W kontrolowanym badaniu z udziałem 19 zdrowych młodych kobiet wyniki w kwestii uczucia sytości były wyższe po tym, jak uczestnicy wypili 250 ml wody sodowej, w porównaniu z wynikami po wypiciu wody niegazowanej. Potrzebne są jednak większe badania, aby potwierdzić te wyniki.

Może pomóc złagodzić zaparcia

Ludzie, którzy doświadczają zaparć, mogą uznać, że picie wody gazowanej pomaga złagodzić ich objawy.

W 2-tygodniowym badaniu z udziałem 40 starszych osób, które doświadczyły udaru mózgu, średnia częstotliwość wypróżnień prawie się podwoiła w grupie, która piła gazowaną wodę, w porównaniu z grupą, która piła wodę z kranu. Co więcej, uczestnicy zgłosili zmniejszenie objawów zaparć o 58%.

Istnieją również dowody na to, że woda gazowana może złagodzić inne objawy niestrawności, w tym ból brzucha.

W jednym kontrolowanym badaniu przebadano 21 osób z przewlekłymi problemami trawiennymi. Po 15 dniach osoby pijące gazowaną wodę doświadczyły znacznej poprawy objawów trawiennych, zaparć i opróżnienia pęcherzyka żółciowego (15Zaufane źródło).

Czy woda gazowana wpływa na zdrowie kości?

Wiele osób uważa, że ​​napoje gazowane są szkodliwe dla kości ze względu na wysoką zawartość kwasu. W dużym badaniu obserwacyjnym z udziałem ponad 2500 osób stwierdzono, że napój typu cola był jedynym napojem związanym ze znacznie niższą gęstością mineralną kości. Wydaje się, że woda gazowana nie ma wpływu na zdrowie kości. W przeciwieństwie do gazowanej wody napoje typu cola zawierają dużo fosforu. Naukowcy zasugerowali, że osoby pijące taki napój mogły spożywać zbyt dużo fosforu i niewystarczającą ilość wapnia, co stanowi potencjalny czynnik ryzyka utraty kości.

W innym badaniu stwierdzono, że nastolatki, które spożywały napoje gazowane, mają niższą gęstość mineralną kości. Zostało to przypisane napojom, które zastąpiły mleko w ich diecie, co spowodowało nieodpowiednie spożycie wapnia.

W kontrolowanym badaniu z udziałem 18 kobiet po menopauzie picie 1 litra wody gazowanej bogatej w sód przez 8 tygodni prowadziło do lepszego zatrzymywania wapnia niż picie czystej wody mineralnej. Ponadto nie zaobserwowano negatywnego wpływu na zdrowie kości w grupie wód gazowanych.

Badania na zwierzętach sugerują, że woda gazowana może nawet poprawić zdrowie kości. Uzupełnienie diety kur gazowaną wodą przez 6 tygodni doprowadziło do zwiększenia wytrzymałości kości nóg w porównaniu z wodą wodociągową.

Czy wpływa na zdrowie serca?

Badania sugerują, że woda gazowana może poprawić zdrowie serca, chociaż dowody są bardzo ograniczone. Jedno badanie z udziałem 18 kobiet po menopauzie wykazało, że picie bogatej w sód wody gazowanej obniża LDL (zły) cholesterol, markery stanu zapalnego i poziom cukru we krwi. Co więcej, uczestniczki doświadczyły także wzrostu cholesterolu HDL (dobrego). Ponadto szacowane ryzyko rozwoju chorób serca w ciągu 10 lat było o 35% niższe wśród kobiet pijących wodę gazowaną niż tych pijących wodę kontrolną. Ponieważ jednak było to tylko jedno małe badanie, potrzeba znacznie więcej badań, zanim można będzie wyciągnąć jakiekolwiek wnioski.

