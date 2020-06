Czy picie wody może być szkodliwe? Lekarz odpowiada

Picie odpowiedniej ilości H20 pomaga też utrzymać szczupłą sylwetkę i… gładką cerę! Dzięki niej będziesz miał również lśniące włosy i mniejsze sińce pod oczami. Okazuje się jednak, że są przypadki, gdy picie wody może być szkodliwe dla naszego organizmu. Wyjaśnił to lekarz Michał Domaszewski. Obejrzyj materiał wideo:

Ile pić wody?

Wydaje się wprost nieprawdopodobne, że woda może zabić, ale tak właśnie jest. Przedawkowanie wody grozi nam w momencie, gdy dostarczymy do organizmu jej nadmiar w dość krótkim czasie. Takie ryzyko dotyka w szczególności sportowców, wśród których odnotowano w ostatnich latach 14 zgonów spowodowanych przewodnieniem hipotonicznym, czyli nadmiarem wody w organizmie.

Niezbędną dawką wody dla osoby dorosłej jest około 8 szklanek; podczas upałów, wysiłku oraz gorączki należy dostarczyć do organizmu o 2-3 szklanki więcej. To powinno wystarczyć, aby uniknąć odwodnienia i dobrze się czuć. Pamiętać należy jednak o tym, że wodę należy pić w odpowiedni sposób – małymi łykami i co kilkanaście minut, a nie w dużej ilości, bo wówczas jedynie zostanie ona przefiltrowana przez nerki i wydalona.

Aby uniknąć nadmiernego nawodnienia organizmu, które wiąże się z nagłym spadkiem poziomu elektrolitów i niewydolnością nerek, a także obrzękami narządów wewnętrznych, nie powinno się pić więcej wody niż 2,7 litra w przypadku kobiet i 3,7 litra w przypadku mężczyzn na dobę.

Zatrucie wodne – objawy

Zatrucie wodne może objawiać się podobnie do odwodnienia, czyli powodować senność, zmęczenie, rozkojarzenie, a także bóle i zawroty głowy oraz wymioty.

Zapotrzebowanie na wodę

Zapotrzebowanie organizmu na wodę zmienia się pod wpływem różnych czynników. Przede wszystkim na to, ile powinniśmy jej pić, ma wpływ nasz stan fizjologiczny. Zwiększona podaż wody jest niezbędna w czasie upałów, podczas nadmiernego wysiłku fizycznego, gorączki, ciąży i karmienia piersią. Przeciętna, zdrowa osoba dorosła potrzebuje do właściwego funkcjonowania organizmu około 8 szklanek wody na dobę. Wydaje się dużo, ale przecież ten życiodajny płyn tracimy wraz z potem, moczem oraz z wydychanym powietrzem. Przepisowe 1,5 litra czystej wody pozwoli odpowiednio nawodnić komórki i tkanki oraz zabezpieczyć się przed odwodnieniem, które często przez długi czas nie daje wyraźnych objawów, a mimo to, wpływa negatywnie na funkcjonowanie organizmu i przyczynia się m.in. do kamicy nerkowej.

