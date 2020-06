Ocet kokosowy – kiedy warto po niego sięgnąć?

Ocet kokosowy to produkt bogaty w mikroelementy i makroelementy, który wykazuje działanie prozdrowotne. Można go wytworzyć z nektaru z łodyg palmy kokosowej lub z wody kokosowej bez zastosowania żadnych sztucznych substancji. Jest to w 100% naturalny produkt o wyjątkowych walorach smakowych i prozdrowotnym działaniu, który zdobywa coraz większe grono wielbicieli.

Ocet kokosowy – co to jest?

Ocet kokosowy dodaje smaku i wyjątkowego aromatu wielu azjatyckim potrawom. Stosuje się go zarówno w kuchni, jak i w naturalnej medycynie wschodu oraz kosmetologii. Wyjątkowe właściwości octu kokosowego sprawiają, że warto lepiej poznać ten nieco egzotyczny, ale bardzo zdrowy dodatek do potraw.

Tradycyjnie ocet kokosowy wytwarzany jest z soku palmy kokosowej, który pozyskuje się poprzez nacięcie jej łodygi. W podobny sposób pozyskiwany jest doskonale znany w Polsce i równie zdrowy sok z brzozy. Ocet kokosowy jest także wytwarzany w procesie fermentacji wody kokosowej. W jednym i w drugim przypadku fermentacja trwa około dwóch miesięcy.

Ocet z soku palmy kokosowej można rozpoznać po bursztynowym lub ciemnobrązowym kolorze. Często wytrąca się w nim osad, który może powodować, że płyn staje się mętny. Oznacza to, że mamy do czynienia z naturalnym octem kokosowym, który ma wyjątkowe właściwości prozdrowotne.

Ocet z wody kokosowej nie jest mniej wartościowy pod względem właściwości i składu, jednak warto zwrócić uwagę na to, czy w procesie jego produkcji nie zostały użyte żadne dodatki, które przyśpieszają proces fermentacji. Dobrej jakości, naturalny ocet kokosowy powinien składać się jedynie z soku (nektaru) palmy kokosowej lub wody kokosowej. Naturalny proces fermentacji jest gwarancją skuteczności jego działania.

Ocet kokosowy – właściwości

Ocet kokosowy to nie tylko aromatyczna przyprawa do potraw kuchni azjatyckiej, ale także skuteczny środek wspomagający leczenie wielu powszechnych schorzeń i dolegliwości zdrowotnych. Zawarte w nim mikro- i makroelementy, probiotyki, aminokwasy, polifenole, a także kwas octowy wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Oczywiście, sam ocet kokosowy nie jest lekiem na każdą chorobę, ale może on przyśpieszyć leczenie metodami konwencjonalnymi i stać się sposobem na zapobieganie wystąpieniu różnych dolegliwości.

Bogaty skład octu kokosowego, w którym znajdziemy witaminy oraz minerały kluczowe dla przebiegu wszystkich rekcji biologicznych sprawia, że przyprawa ta pomaga w uzupełnianiu niedoborów żywieniowych. Ocet kokosowy zawiera m.in.:

witaminy z grupy B,



witaminę C,



naturalne antyoksydanty,



magnez,



potas,



cynk,



żelazo



i bor.

Co więcej, ocet kokosowy jest też źródłem choliny, manganu oraz fosforu.

Wartości odżywcze oraz prozdrowotne właściwości octu kokosowego sprawiają, że jest on polecany przy wielu powszechnych dolegliwościach zdrowotnych i schorzeniach. Sprawdź, czy i ty możesz skorzystać z jego wyjątkowego działania.

1. Ocet kokosowy na odchudzanie

Ocet kokosowy jest polecany podczas odchudzania. Ze względu na to, że naturalnie hamuje apetyt oraz wspiera działanie układu pokarmowego, pozwala przyśpieszyć efekty stosowania diety i pomaga w uniknięciu zgubnych napadów wilczego głodu.

Ważne: ocet kokosowy nie zakwasza organizmu, więc można korzystać z jego wyjątkowych właściwości bez obaw o to, że zaburzymy gospodarkę kwasowo-zasadową organizmu.

2. Ocet kokosowy na trawienie

Ocet kokosowy usprawnia funkcjonowanie układu pokarmowego i pomaga zadbać o florę bakteryjną jelit. Znajdujące się w nim probiotyki chronią przed infekcjami oraz poprawiają funkcjonowanie układu immunologicznego.

3. Ocet kokosowy na cukrzycę

Ocet kokosowy stosowany jest w celu naturalnego obniżania poziomu cukru we krwi. Jego spożywanie zapobiega rozwojowi cukrzycy typu 2.

4. Ocet kokosowy wspiera zdrowie naczyń krwionośnych

Odkładające się w naczyniach krwionośnych blaszki miażdżycowe zagrażają zdrowiu i życiu nie tylko osób w podeszłym wieku. Ocet kokosowy skutecznie redukuje szkodliwy cholesterol i pomaga zapobiegać miażdżycy.

Powyższe działanie octu kokosowego może wykorzystać każdy z nas, jednak jest on polecany przede wszystkim dla osób z nadwagą, osób obciążonych wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy, miażdżycy i osób, którym dokuczają problemy z układem pokarmowym. Co więcej, warto po niego sięgać po antybiotykoterapii i w przypadku nawracających infekcji bakteryjnych oraz grzybiczych. Stosowanie octu kokosowego w celach profilaktycznych pomaga zachować dobry stan zdrowia i aktywnie niszczy wolne rodniki tlenowe, więc jest sposobem na skuteczne opóźnienie procesów starzenia się organizmu.

