Oprócz tego, że jest bogaty w witaminy i minerały, czarny pieprz nie tylko stymuluje zmysły i kubki smakowe, ale także pozytywnie wpływa na wiele układów w twoim ciele. Ponadto poprawia metabolizm oraz zdrowie fizyczne i psychiczne. Czy można się dziwić, dlaczego niektórzy nazywają czarny pieprz „królem przypraw”?

Oto następujące korzyści zdrowotne czarnego pieprzu, które cię zaskoczą:

Jest używany w medycynie ajurwedyjskiej

Czarny pieprz jest obecny w środkach ajurwedyjskich ze względu na swoje korzyści zdrowotne. W połączeniu z substancjami, takimi jak olej rycynowy lub ghee (indyjskie masło klarowane), ta przyprawa jest stosowana w celu pobudzenia apetytu, wspomagania oddychania i leczenia kaszlu. Ma to sens, ponieważ czarny pieprz pochodzi z Indii, skąd wywodzi się medycyna ajurwedyjska.

Dobry na trawienie

Surowy czarny pieprz zawiera kwas solny, który wspomaga w trawienie w żołądku. Sam kwas chlorowodorowy może pomóc oczyścić jelita, a także zmniejsza ryzyko innych zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Dlatego dobrym pomysłem jest dodanie do jedzenia szczypty czarnego pieprzu. Zawiera dużą ilość witaminy A i jest bogaty w witaminy C i K. Inne składniki odżywcze obecne w czarnym pieprzu to tiamina, witamina B2, witamina B9, wapń i miedź.

Zapobiega zaparciom

Jeśli masz mniej niż trzy stolce tygodniowo, może to oznaczać zaparcia. Codzienne dodawanie do jedzenia czarnego pieprzu powinno pomóc rozwiązać ten problem. Po regularnym spożywaniu może hamować raka jelit, zaparcia, nudności i inne zaburzenia związane z bakteriami.

Pomaga w odchudzaniu

Czarny pieprz pomaga schudnąć i można go dodawać do zielonej herbaty dwa do trzech razy dziennie. Przepełniona fitoskładnikami, które przyczyniają się do redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej, ta cudowna przyprawa zwiększa również metabolizm.

