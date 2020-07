12 korzyści płynących z picia herbaty z hibiskusa. Sięgnij po nią już dziś!

Aby zrobić tę herbatę, musisz zanurzyć jaskrawe, kolorowe płatki kwiatu hibiskusa w gorącej wodzie. Powstały pyszny napój jest jednocześnie łagodny i cierpki. Rzeczywiście, smakiem przypomina żurawinę. Ma również żywy czerwonawo-różowy odcień, który jest równie przyjemny do oglądania, jak do picia. Ponieważ nie zawiera kofeiny, jest klasyfikowana jako herbata ziołowa, dzięki czemu możesz cieszyć się nią o każdej porze dnia i nocy.

Kwiat hibiskusa jest zbierany, gdy kwiaty jeszcze się nie otworzą. Co ciekawe, pąki mają żywy, głęboko czerwony kolor. Jednak same kwiaty otwierają się i przybierają barwę surowej bieli. Zebrane są najczęściej suszone i wykorzystywane do przygotowania herbaty, syropu i dodawane jako składnik do kilku dań indyjskich, zachodnioafrykańskich i z południowo-wschodniej Azji.

Liczba zastosowań hibiskusa stale rośnie od czasu jego stosowania w kuchni i medycynie tysiące lat temu. I niewiele się zmieniło w odniesieniu do ewolucji rośliny i jej siły w leczeniu różnego rodzaju stanów chorobowych. Eksperci od herbaty twierdzą, że użycie hibiskusa jako herbaty i pożywienia rozpoczęło się prawie 6000 lat temu w Sudanie lub Afryce Zachodniej. Nawet dzisiaj wyśmienita kuchnia z tej części świata dumnie szczyci się kwiatami hibiskusa w posiłkach.

Hibiskus szybko rozprzestrzenił się po całym świecie, przenosząc się najpierw do Indii, a następnie pojawił się na Zachodzie około XVII wieku. Dzisiaj dość często obserwuje się wzrost hibiskusa w kilku tropikalnych i subtropikalnych regionach na całym świecie.

Korzyści z picia herbaty z hibiskusa

Picie tej jaskrawo zabarwionej, cierpkiej i orzeźwiającej herbaty przynosi wiele korzyści. Nalej sobie filiżankę i pozwól nam opowiedzieć ci, dlaczego powinieneś sięgać po nią częściej.

