Żurawina – czy faktycznie pomaga przy infekcjach dróg moczowych?

Cierpkie w smaku owoce żurawiny to prawdziwa bomba witamin i minerałów. Tradycyjnie stosowane są zarówno w kuchni jako dodatek m.in. do dań mięsnych, główny składnik konfitur oraz dodatek do deserów, jak i w medycynie naturalnej oraz ziołolecznictwie. Żurawina kryje w sobie wyjątkową moc, jednak trzeba wiedzieć, jak i kiedy z niej korzystać.

Żurawina – właściwości lecznicze

Żurawina przez wiele lat była zapomnianym owocem. Powróciła do łask w momencie, gdy zwiększyło się zainteresowanie naturalnymi metodami leczenia i łagodzenia objawów różnych schorzeń. Z prozdrowotnych właściwości żurawiny korzystały już nasze prababcie, a mądrość ludowa, którą zaczynamy na nowo doceniać, pozwalała im zapobiegać wielu schorzeniom, przede wszystkim chorobom kobiecym. Infekcje pęcherza i dróg moczowych występują w większości u kobiet. Ma to związek z kobiecą budową anatomiczną, która umożliwia łatwe wnikanie chorobotwórczych drobnoustrojów do wnętrza organizmu przez pochwę i cewkę moczową. Rezerwuarem bakterii są m.in. okolice odbytu, skąd mogą być one przeniesione np. w wyniku nieprawidłowego podmywania się.

Lecznicze właściwości żurawiny mają związek z ogromną zawartością prozdrowotnie działających substancji, m.in. witamin, minerałów, flawonoidów, antocyjanów oraz proantocyjanidyny.

Żurawina na drogi moczowe

Wiele badań potwierdziło pozytywny wpływ owoców żurawiny na drogi moczowe. Przeprowadzone przez m.in. w Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że systematyczne spożywanie naturalnego soku z żurawiny zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji dróg moczowych nawet o 60%. Sok z żurawiny przeciwdziała też nawrotom stanów zapalnych i infekcji bakteryjnych ze względu na swoje oczyszczające działanie. Nieprawdą jest, że żurawina zakwasza mocz i w ten sposób chroni przed infekcjami oraz leczy zakażenia dróg moczowych. Sekret działania żurawiny tkwi w tym, że zawiera ona proantocyjanidyny, które utrudniają przenikanie bakterii E. coli do pęcherza moczowego.

Żurawina na pęcherz

Zakażenia pęcherza moczowego, które objawiają się bólem podbrzusza, częstym parciem na mocz oraz pieczeniem podczas oddawania moczu powodowane są w większości przez bakterie E. coli, które bytują w jelicie grubym. W wyniku zaniedbań higienicznych, stosunków płciowych oraz innych czynników mogą one przedostać się poprzez cewkę moczową do układu moczowego, powodując nieprzyjemne dolegliwości. W celu zapobiegania i wspomagania leczenia infekcji pęcherza można stosować sok z żurawiny lub suplementy z żurawiną, które utrudniają chorobotwórczym bakteriom przeżycie w układzie moczowym. Jest to szczególnie ważne w przypadku nawracających infekcji pęcherza, bo częsta antybiotykoterapia oraz stosowanie innych leków przeciwbakteryjnych nie wpływają pozytywnie na stan zdrowia i dodatkowo osłabiają organizm, prowadząc do kolejnych zakażeń.

Podsumowując, żurawina faktycznie pomaga na drogi moczowe, a jej działanie jest stosunkowo szybkie. Badania dowiodły, że lecznicze działanie żurawiny rozpoczyna się już po 2 godzinach od spożycia świeżych owoców, soku lub wysokiej jakości suplementów. Średni czas działania żurawiny na drogi moczowe to 10 godzin. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze żurawina musi pomóc w zwalczeniu infekcji. W przypadku poważnych zakażeń układu moczowego jej działanie może być zbyt słabe, dlatego zawsze trzeba niepokojące objawy skonsultować z lekarzem, który zleci badanie moczu i na podstawie jego wyniku, dobierze odpowiednie leki. Żurawinę warto stosować profilaktycznie, bo wówczas możemy zminimalizować ryzyko rozwoju zakażeń bakteryjnych układu moczowego oraz wystąpienia infekcji intymnych. Żurawina może być też wsparciem konwencjonalnego leczenia, które trzeba przeprowadzić ze względu na zagrożenie, jakie wiąże się z zakażeniami pęcherza i układu moczowego np. u dzieci, kobiet ciężarnych i osób starszych.

