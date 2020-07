Jaka jest różnica między jogurtem greckim a zwykłym?

Zwykły czy grecki? Jaki jogurt wybrać? To zależy, do czego go dodajemy i jakie korzyści chcemy czerpać z wprowadzenia do naszej diety jogurtu. Jogurt grecki i typowy jogurt naturalny różnią się nie tylko konsystencją i zastosowaniem, ale także wartościami odżywczymi.

Jogurt niejedno ma imię…

W sklepach znajdziemy wiele różnych jogurtów. Najzdrowszym wyborem będzie jogurt naturalny oraz jogurt grecki ze względu na brak zbędnych dodatków i chemicznych ulepszaczy. Ważne: jogurty (także naturalne i greckie) z dodatkiem owoców nie są dobrym wyborem, bo często zamiast owoców zawierają jedynie syropy lub soki owocowe oraz masę cukru, barwników i innych dodatków.

Jogurt naturalny i jogurt grecki rozpoznamy bardzo łatwo po ich konsystencji, jednak i tutaj producenci czasami nas nabierają, zagęszczając zwykły jogurt naturalny mlekiem w proszku i sprzedając go pod nazwą „jogurt typu greckiego”. Z tego względu podczas zakupów warto zawsze czytać etykiety, co pomoże nie tylko uniknąć spożycia zbędnych dodatków do żywności, ale także okaże się korzystne dla portfela.

Co to jest jogurt?

Jogurt powstaje w procesie fermentacji mleka krowiego. W celu rozłożenia cukru mlecznego, czyli laktozy oraz nadania jogurtowi odpowiedniego smaku, konsystencji i właściwości prozdrowotnych dodaje się do mleka odpowiednie szczepy bakterii. Wskutek ich działania w jogurcie wytwarza się kwas mlekowy, dzięki któremu jogurt zachowuje świeżość i nie wymaga dodawania sztucznych konserwantów.

Jogurt grecki a naturalny – podobieństwa i różnice

Zarówno jogurt naturalny, jak i jogurt grecki powstają z mleka krowiego. To właśnie mleko łączy obydwa rodzaje jogurtów. W obydwóch przypadkach stosuje się też szczepy bakterii, jednak sam proces produkcji nie jest już identyczny.

Różnicą jest m.in. wpływający na konsystencję jogurtu proces odsączania serwatki. Jogurt grecki zyskuje gęstą, kremową konsystencję dzięki dłuższemu procesowi odcedzania. Dzięki odsączeniu serwatki nie rozwarstwia się, co jest często obserwowane w przypadku jogurtu naturalnego.

Jogurt grecki i naturalny różnią się także wartościami odżywczymi. W przypadku jogurtu greckiego mamy do czynienia z produktem, który dostarcza do naszego organizmu zdecydowanie więcej tłuszczu oraz białka. Warto o tym pamiętać np. będąc na diecie. W przypadku jogurtu naturalnego niższą zawartość białka wynagradza zdecydowanie wyższa zawartość wapnia – to, dlatego jogurt naturalny polecany jest jako część diety mającej przeciwdziałać osteoporozie. W przypadku osób muszących ograniczyć spożycie sodu kluczową różnicą jest zawartość tego pierwiastka w obu typach jogurtu. W tym przypadku lepiej zdecydować się na jogurt grecki, bo dostarcza on do organizmu znacznie mniej sodu.

Ważne: choć na jogurtach często znajdziemy napis „bez laktozy”, to nie oznacza on, że produkt ten został przetworzony, aby usunąć z niego cukier mleczny. Zarówno jogurt naturalny, jak i jogurt grecki nie zawierają laktozy, bo została ona naturalnie przetworzona przez bakterie podczas procesu fermentacji.

Jogurt naturalny i grecki – zastosowanie

Różnice pomiędzy jogurtem naturalnym i greckim dotyczą też ich zastosowania. Jogurt naturalny doskonale zastępuje śmietanę w daniach na ciepło – dobrze rozprowadza się w zupach i sosach. Niestety, dodany do sałatek, owoców lub innych dań na zimno, które mają nie tylko smakować, ale także wyglądać, nie zawsze będzie dobrym wyborem – konsystencja jogurtu naturalnego sprawia, że niezbyt estetycznie spływa on z potraw.

Jogurt grecki doskonale sprawdza się podczas przygotowywania dań na zimno. Jego zwarta i gęsta konsystencja ładnie prezentuje się w sałatkach i deserach. W przypadku dań na ciepło jogurt grecki wymaga wcześniejszego wymieszania np. z wywarem lub sosem, bo inaczej może się warzyć i pozostawiać w potrawie pływające grudki. Nie jest to jednak przeszkodą, aby udekorować kleksem jogurtu naturalnego np. chłodnik, placki z ziemniaków lub innych warzyw, a także surówkę.

Czytaj także:

Prebiotyki i probiotyki w leczeniu zaburzeń lękowych oraz depresji u dorosłych