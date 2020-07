Prebiotyki i probiotyki w leczeniu zaburzeń lękowych oraz depresji u dorosłych

Mikrobiom jelitowy

Mikroorganizmy zasiedlające ludzki przewód pokarmowy, nazywane mikrobiomem lub mikroflorą jelitową, odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Udowodniono wpływ bakterii jelitowych na centralny układ nerwowy i naukowcy nazywają tę zależność osią jelito-mózg. Poprzez dietę można wpływać na stan mikroflory jelitowej. Produkty spożywcze, takie jak jogurty czy kefiry zawierające szczepy bakterii uzupełniające skład mikrobiomu nazywane są probiotykami. Probiotykami nazywamy produkty zawierające żywe kultury bakterii, które wywołują pozytywny wpływ na zdrowie. Produkty usprawniające rozwój istniejących już bakterii w jelitach to prebiotyki.

Bakterie jelitowe a depresja i zaburzenia lękowe

Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii opracował przegląd badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat na temat wpływu spożywania prebiotyków i/lub probiotyków na skuteczność leczenia depresji oraz zaburzeń lękowych. Okazało się, że przyjmowanie probiotyków i/lub prebiotyków powodowało znaczną poprawę stanu zdrowia w porównaniu do osób, które nie były poddawane leczeniu lub należały do grup stosujących placebo. Badania jednak miały kilka ograniczeń – dość nieliczne grupy osób badanych, krótki czas trwania badania i nie określano długoterminowych efektów spożywania probiotyków i prebiotyków oraz wpływu tych produktów na skłonność do remisji depresji i zaburzeń lękowych. Dalsze badania są wskazane, aby ustalić, czy probiotyki i prebiotyki powinny być włączane do terapii depresji i zaburzeń lękowych.