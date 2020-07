5 składników, których nigdy nie powinieneś dodawać do smoothie

Koktajle, zawierające niezbędne składniki odżywcze, które zapewniają odżywienie organizmu przez cały poranek, są prawdopodobnie idealnym śniadaniem. Decydując się na składniki odżywcze bogate w białko, bogate w błonnik i niskokaloryczne składniki, będziesz w stanie wzmocnić swoje ciało paliwem potrzebnym do spalania tłuszczu, budowania mięśni i kontrolowania szalonych zachcianek. Czego nie dodawać do smoothie?

1. Jogurt beztłuszczowy

Bogaty w białko o pysznej kremowej konsystencji jogurt grecki jest idealną podstawą dla smoothie. Chyba że jest aromatyzowany lub beztłuszczowy. Jogurty z owocami na spodzie lub domieszki takie jak miód mogą zawierać do 28 gramów cukru. Trzymaj się pełnotłustego, naturalnego jogurtu. Naukowcy spekulują, że chociaż wapń, białko, witamina D i inne składniki odżywcze w produktach mlecznych są dla nas rzeczywiście dobre, potrzebujemy zdrowego tłuszczu.

2. Sok owocowy

Spoglądasz na blender, martwiąc się, że nie ma wystarczającej ilości płynu. Nie daj się skusić, aby dodać resztki soku: w sokach owocowych brakuje sycącego błonnika ze świeżych owoców, a nawet pół szklanki soku pomarańczowego dodaje 13 gramów węglowodanów. Wskazówka: używaj zielonej herbaty, niesłodzonych substytutów mleka lub zwykłej wody.

3. Lody, mrożony jogurt lub sorbet

Koktajle zawierające mrożony jogurt, sorbet, a nawet „mrożony deser z owsianki” nie są napojami fitness. To są desery. W rezultacie ten mały napój zawiera 54 gramy cukru (38 gramów to dodatek cukru). Wskazówka: duża miarka niesłodzonego greckiego jogurtu i garść mrożonych owoców zapewni dokładnie ten sam smak i konsystencję.

4. Awokado

Awokado i masło orzechowe to jedne z najlepszych sprzymierzeńców w dążeniu do płaskiego brzucha, ale zbyt duża ilość ich dobrych tłuszczów może przynieść odwrotny skutek. Uważaj na porcje sugerowane przez przepisy. Dietetycy uważają, że jedna piąta awokado to jedna porcja. Podobnie, jedna porcja masła orzechowego to tylko dwie łyżki stołowe. Wskazówka: użyj dwóch łyżek masła migdałowego. Są doskonałym źródłem ryboflawiny, magnezu i manganu, a także dostarczają imponującą ilość witaminy E w porcji. Otrzymasz także flawonoidy, związki niezwykle przydatne w walce z chorobami serca i rakiem.

5. Owoce w puszkach

Owoce w puszkach mogą wydawać się łatwym dodatkiem, ale to tylko szybka droga do tłuszczu na brzuchu. Są pełen syropu – mają aż 20 gramów cukru w puszce. Jeśli posiadanie świeżych owoców w domu do koktajli jest niepraktyczne, wybierz zamrożone. Wystarczy przeczytać etykiety na zamrożonych opakowaniach, aby upewnić się, że nie ma dodatku sodu, cukru ani chemikaliów.

