Czy można bezpiecznie mrozić mleko? Odpowiedź może zaskoczyć

Większość typów mleka można zamrozić. Bez względu na rodzaj, przed zamrożeniem należy je przenieść do hermetycznej torby lub pojemnika do zamrażania. Takie postępowanie nie tylko zmniejsza ryzyko pęknięcia opakowania w zamrażarce, ale także oszczędza miejsce. Upewnij się, że w pojemniku jest trochę pustej przestrzeni, ponieważ mleko może się rozszerzać w miarę zamrażania.

Oto jak zamrażanie wpływa na różne rodzaje mleka:

Mleko migdałowe: oddzieli się i stanie się ziarniste podczas zamrażania.

Mleko kokosowe: tego mleka nie należy zamrażać w puszce. Mrożone mleko kokosowe może się również rozdzielić.

Krowie mleko: zamarza dość dobrze.

Mleko sojowe: może się rozdzielić po zamrożeniu.

Słodzone mleko skondensowane: nie zamrażaj go w puszce. Ponadto ze względu na wysoką zawartość cukru słodzone mleko skondensowane nie zamarza do stanu stałego.

Mleko UHT w kartonie: ma zazwyczaj długi okres przydatności do spożycia i nie wymaga zamrażania, chyba że zostało otwarte.

Mleko owsiane: może się oddzielić i stać się ziarniste po zamrożeniu.

Kozie mleko: dobrze zamarza. Może wystąpić niewielka separacja.

Mleko lniane: podobnie jak inne rodzaje mleka roślinnego, mleko lniane może się rozdzielić po zamrożeniu.

Jeśli planujesz użyć dowolnego z tych rodzajów mleka do przygotowania koktajli, możesz zamrozić je w postaci kostek lodu. Ułatwia to włożenie do blendera jednej zamrożonej kostki preferowanego rodzaju mleka razem z innymi składnikami smoothie.

Rozmrażanie i stosowanie mrożonego mleka

Możesz bezpiecznie przechowywać zamrożone mleko w zamrażarce przez okres do 6 miesięcy, ale najlepiej jest użyć go w ciągu 1 miesiąca od zamrożenia. Mleko należy rozmrażać w lodówce, a nie w temperaturze pokojowej, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju bakterii. Wynika to z faktu, że im dłużej mleko pozostaje w temperaturze pokojowej, tym bardziej prawdopodobne jest, że wszelkie istniejące szkodliwe bakterie namnażają się, potencjalnie powodując, że liczba bakterii stanie się wystarczająco wysoka, aby spowodować chorobę po wypiciu mleka.

Jeśli potrzebujesz szybciej rozmrozić mleko, możesz umieścić je w zimnej wodzie. Jednak ta metoda stwarza nieco wyższe ryzyko rozwoju bakterii. Nigdy nie należy rozmrażać zamrożonego mleka w ciepłej lub gorącej wodzie. Jeśli planujesz gotować potrawę z mrożonym mlekiem, możesz rozmrażać je bezpośrednio w garnku lub na patelni podczas gotowania.

Mleko zamrożone i rozmrożone najlepiej nadaje się do gotowania, pieczenia lub robienia koktajli. Może ulegać pewnym zmianom w strukturze, co sprawia, że ​​nieprzyjemne jest picie go w postaci napoju. Można jednak bezpiecznie je pić, jeśli było odpowiednio przechowywane i rozmrażane. Aby uczynić mleko bardziej apetycznym, zmiksuj je w blenderze – będzie mieć gładką strukturę.