Inaczej jest w przypadku śliwek z naszego ogrodu lub przydomowego sadu oraz owoców pochodzących od dostawców, którzy nie stosują chemicznych środków ochrony roślin. W takich owocach mogą kryć się zarówno larwy, jak i pozostałe po nich odchody, które przypominają wyglądem czarne ziarenka piasku. Jak sprawdzić, czy śliwki są robaczywe?

Letnie owoce – czy warto włączyć je do diety?

Owoce tuczą, są źródłem szkodliwego cukru i na dodatek mogą być skażone nawozami sztucznymi oraz środkami ochrony roślin – takie rewelacje możemy wyczytać m.in. na stronach internetowych. Poniekąd są one prawdą, ale nie do końca. Faktycznie owoce spożywane w nadmiarze (zwłaszcza te o słodkim smaku) mogą spowodować, że przybędzie nam dodatkowych kilogramów, jednak musielibyśmy ich zjeść naprawdę sporo każdego dnia. Stosując zdrową dietę, w której nie ma miejsca dla fast-foodów, słodyczy i innych źródeł pustych kalorii, nie będziemy mieć problemu z nadmiernym przybieraniem na wadze z powodu owoców. Niezdrowy cukier w owocach to fruktoza, która w przeciwieństwie do cukru rafinowanego (cukru białego, który najczęściej wsypujemy do cukierniczki), spożywana w rozsądnych ilościach, nie zagrozi naszemu zdrowiu. Najwięcej prawdy jest w stwierdzeniu, że owoce mogą być źródłem szkodliwych związków chemicznych – tutaj faktycznie trzeba uważać, jednak kupując lokalne owoce sezonowe od sprawdzonych dostawców np. na bazarze, możemy być względnie spokojni. Oczywiście, owoce przed zjedzeniem trzeba umyć! Nie wystarczy opłukać ich pod bieżącą wodą, najlepiej na dłuższą chwilę namoczyć owoce w letniej wodzie, umyć je, a następnie dokładnie opłukać i wytrzeć np. ręcznikiem papierowym.

Letnie owoce to skarbnica witamin oraz minerałów, które powinniśmy włączyć do codziennej diety. Są one dostępne przez krótki czas, dlatego warto przygotować z nich nieco przetworów na zimę, które pozwolą przypomnieć sobie smak lata. Ze śliwek możemy przygotować m.in. smaczne i zdrowe powidła, domowe kompoty lub dżemy.

Jak rozpoznać robaczywe owoce?

O tym, że w owocach są robaki, świadczą przede wszystkim znajdujące się w nich dziurki. Nie zawsze otwór jest dobrze widoczny i przypomina raczej ciemną lub jasną plamkę. W przypadku śliwek bardzo łatwo sprawdzić, czy w ich wnętrzu są robaki, bo przed zjedzeniem zwykle rozkrawamy lub rozrywamy owoc, aby pozbyć się pestki, a to w jej okolicy najczęściej bytują robaki. O tym, że owoc jest ich mieszkaniem, świadczą nie tylko białe larwy, ale także ciemne kuleczki, które przypominają wielkością ziarnka piasku. Najczęściej znajdują się one tuż przy pestce – to odchody larw owocówki śliwkóweczki.

Jak sprawdzić, czy w śliwkach są robaki?

Jeszcze przed rozkrojeniem lub rozerwaniem owoców w celu wyciągnięcia z nich pestki możemy z dużym prawdopodobieństwem określić, czym mamy do czynienia z robaczywymi śliwkami. Pierwszą oznaką tego, że w śliwkach mogą być robaki, są skrystalizowane krople soku, które zauważymy na skórce. Wyglądem nieco przypominają one zaschnięte krople żywicy. W przypadku robaczywych śliwek możemy także zauważyć:

miękkie zagłębienie w skórce owocu,



pomarszczoną skórkę,



wydrążone korytarze pod skórką owocu,



dziurki w skórce,



ciemne lub jasne punkciki na skórce.

Warto przed zakupem dokładnie obejrzeć każdy owoc, aby uniknąć sytuacji, w której kupimy dość drogie śliwki i następnie będziemy musieli wyrzucić je do kosza.

Podsumowując, wykrycie robaków w śliwkach nie jest trudne. Wystarczy dokładnie przyjrzeć się owocom przed zakupem lub po zerwaniu ich z drzewa. Na to, że śliwki są robaczywe, wskazują m.in. skrystalizowane krople soku, które możemy dostrzec na ich skórce, nienaturalna miękkość owocu, widocznie powiększony otwór przy ogonku i dziurki w skórce oraz lepkość skórki.

