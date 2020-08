8 korzyści z jedzenia borówek amerykańskich. O tym mogłeś nie wiedzieć

Borówka amerykańska to jedna z odmian jagody leśnej. Dostępna jest w sklepach niemal przez cały rok, co sprawia, że często dodajemy ją do deserów i owocowych oraz warzywnych koktajli. Owoce borówki amerykańskiej wspomagają funkcjonowanie naszego organizmu i wyróżniają się wyjątkowymi wartościami odżywczymi. Sprawdź, dlaczego warto włączyć borówki amerykańskie do swojej diety.

Czy borówki amerykańskie są zdrowe?

Borówki amerykańskie to jedne z najzdrowszych owoców. Dzięki wysokim wartościom odżywczym doskonale odżywiają nasz organizm oraz pomagają w naturalny sposób uzupełniać niedobory mikro i makroelementów. Owoce te dostarczają do naszego organizmu także błonnik pokarmowy, który jest niezbędnym składnikiem zdrowej diety.

Wbrew pozorom borówki amerykańskie nie są wysokokaloryczne, choć cechuje je słodki smak, dlatego warto po nie sięgać, będąc na diecie odchudzającej. Co więcej, regularne spożywanie borówek amerykańskich to naturalny sposób na wsparcie regeneracji wątroby, którą obciąża nie tylko bogata w tłuszcze i produkty wysoko przetworzone dieta, ale także picie alkoholu. Te zdrowe owoce powinny jak najczęściej gościć w naszej diecie, jednak musimy pamiętać, że o ich działaniu prozdrowotnym decyduje jakość. Z tego względu najlepiej wybierać owoce z certyfikowanych upraw; możemy też samodzielnie zająć się uprawą borówki w ogrodzie lub w doniczkach.

Borówki amerykańskie – wartości odżywcze

Jedna szklanka borówek amerykańskich dostarcza do naszego organizmu niewiele ponad 50 kcal. Niewielka liczba kalorii to nie jedyna zaleta tych owoców; borówki amerykańskie dostarczają do naszego organizmu, m.in.:

witaminy z grupy B,



witaminę A,



witaminę E,



witaminę C,



żelazo,



wapń,



magnez,



potas,



kwas foliowy,



kwas elagowy,



fitoestrogeny,



antocyjany.

Borówki amerykańskie – właściwości zdrowotne

Jakie korzyści wiążą się ze spożywaniem borówek amerykańskich? Poniżej opisujemy 8 najważniejszych zalet tych owoców, które bezpośrednio wpływają na stan naszego zdrowia.

1. Redukują ryzyko zachorowania na nowotwory

Borówki amerykańskie są skarbnicą naturalnych antyoksydantów, które aktywnie zwalczają wolne rodniki tlenowe, przeciwdziałając rozwojowi nowotworów. Wysoka zawartość witaminy A, witaminy E, witaminy C oraz antocyjanów wpływa na opóźnienie procesów starzenia. Spożywając borówki amerykańskie, można zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka płuc, raka wątroby, raka piersi i raka tarczycy.

2. Dbają o nasze serce

Borówki amerykańskie dobroczynnie wpływają na serce i układ krążenia. Spożywane regularnie, redukują poziom „złego” cholesterolu i podwyższają poziom „dobrego” cholesterolu, usprawniają krążenie oraz chroniąc przed chorobą wieńcową.

3. Redukują stany zapalne

Borówki amerykańskie wykazują działanie przeciwzapalne i antybakteryjne, co sprawia, że pomagają walczyć z przewlekłymi stanami zapalnymi oraz infekcjami.

4. Pomagają uniknąć infekcji układu moczowego

Osoby, u których często nawracają infekcje dróg moczowych, powinny częściej sięgać po borówki amerykańskie. Owoce te redukują stany zapalne oraz zapobiegają nadmiernemu namnażaniu się bakterii w drogach moczowych.

5. Pomagają uniknąć zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B

WZW B to poważna choroba wirusowa, której można uniknąć, spożywając borówki amerykańskie. Owoce te dostarczają do organizmu związki, które hamują rozwój wirusa.

6. Pomagają walczyć z przewlekłym stresem

Borówki amerykańskie wykazują działanie uspokajające i antydepresyjne.

7. Ułatwiają zasypianie i pomagają walczyć z bezsennością

Uspokajające działanie zawartych w borówkach amerykańskich substancji koi układ nerwowy i pomaga spokojnie zasnąć; napary z borówki amerykańskiej polecane są w szczególności dla osób cierpiących na bezsenność o podłożu nerwowym.

8. Pomagają uniknąć częstych infekcji sezonowych

Borówki amerykańskie usprawniają funkcjonowanie układu immunologicznego. Spożywane regularnie, aktywnie dbają o odporność naszego organizmu, chroniąc m.in. przed zachorowaniem na infekcje sezonowe.