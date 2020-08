Pad Thai, curry i sajgonki. Czy tajska dieta jest dobra dla zdrowia?

Tajskie jedzenie jest przygotowywane z regionalnych ziół i przypraw, takich jak trawa cytrynowa, tajska bazylia i kurkuma, które mogą zapewniać duże korzyści zdrowotne. Inne popularne składniki potraw tajskich, takie jak tofu, owoce morza i kiełki fasoli, również mają imponujące profile odżywcze.

Czy tajska dieta jest zdrowa?

Po pierwsze, dania tajskie często zawierają dobrą równowagę makroskładników odżywczych – białka, tłuszczów i węglowodanów. Curry, frytki i zupy są przygotowywane z różnych warzyw, zawierają źródło białka, takie jak tofu, chude mięso lub owoce morza, oraz mleko kokosowe, sosy orzechowe i tłuszcz. Najczęściej używane warzywa w potrawach tajskich nie zawierają skrobi – np. papryka, pomidor, kapusta, brokuły, marchew i cebula. Te warzywa są pełne błonnika, witamin, minerałów i różnych związków, które przyczyniają się do dobrego trawienia i ogólnego stanu zdrowia.

Spożywanie posiłków, które w większości zawierają warzywa nieskrobiowe, a także białko i tłuszcz, może pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi przez cały dzień. To z kolei prowadzi do trwałej energii i może pomóc w utracie wagi.

Zdrowe dania kuchni tajskiej

Zdrowe dania tajskie są wegetariańskie, niskokaloryczne i przygotowywane z chudych białek oraz tajskich ziół i przypraw. Oto kilka pożywnych opcji:

Sajgonki: świeże warzywa zawinięte w papier ryżowy

Sałatka z papai: posiekana papaja zmieszana z chili, fasolką szparagową, orzeszkami ziemnymi i dressingiem z sosu rybnego

Zupa Tom Yum: krewetki, rosół, trawa cytrynowa, galangal, chili i inne składniki

Ryby i warzywa na parze: często przyrządzane z białej ryby gotowanej na parze z aromatycznymi przyprawami

Curry czerwone, zielone lub massaman: mieszanka pasty curry, warzyw, mleka kokosowego, ziół i przypraw

Pad Thai: makaron ryżowy, warzywa, sos orzechowy, kiełki fasoli i do wyboru chude białko

