Ocet ryżowy i wino ryżowe – jaka jest różnica?

Ocet ryżowy to tradycyjny dodatek do potraw, który stosuje się w kuchni azjatyckiej. Wino ryżowe jest tradycyjnym alkoholem, który spożywa się nie tylko do posiłków. Z wina ryżowego produkuje się ocet ryżowy, który może mieć różny smak. W zależności od rodzaju i regionu, w którym jest produkowany, różni się także barwą. Jakie zastosowanie w kuchni orientalnej mają ocet i wino ryżowe?

Co to jest ocet ryżowy?

Ocet ryżowy to tradycyjny składnik potraw kuchni azjatyckiej. Stosuje się go w Chinach, Japonii, w Wietnamie i w Korei, w celu nadania potrawom charakterystycznego smaku oraz przedłużenia ich trwałości. Ocet ryżowy stosuje się jako przyprawę np. do potraw z ryb i warzyw; jest on też częstym składnikiem marynat. Najczęściej ocet ryżowy kojarzymy z sushi, jednak stanowi on dodatek także do innych dań kuchni azjatyckiej.

Ocet ryżowy najczęściej powstaje z wina ryżowego, choć można go także przygotować z ryżu. Proces fermentacji nadaje mu unikalny i typowy dla danego kraju smak, a dodatki odpowiadają za jego kolor i często nietypowy aromat.

Wyróżniamy:

delikatny biały ocet ryżowy,



nieco bardziej wyrazisty w smaku czerwony ocet ryżowy,



aromatyczny, poddawany długiej fermentacji czarny ocet ryżowy.

Ocet ryżowy bywa aromatyzowany różnymi dodatkami np. przyprawami, suszoną rybą, sosem sojowym oraz owocami cytrusowymi. Dodaje się do niego także słodkie wino ryżowe, dzięki któremu jego smak jest mniej cierpki.

Szerokie zastosowanie octu ryżowego sprawia, że coraz częściej sięgamy po niego także w domowej kuchni. To dobrze, bo oprócz smaku cechują go także cenne właściwości prozdrowotne.

Ocet ryżowy – właściwości

Właściwości octu ryżowego wykorzystywane są w Medycynie Wschodu. Działa on antybakteryjnie, niszczy wolne rodniki, usprawnia metabolizm, redukuje nadmierny apetyt, pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu, a także usprawnia funkcjonowanie układu krążenia. To wszystko sprawia, że warto włączyć ocet ryżowy do swojej diety i eksperymentować z nim w kuchni, nie tylko podczas przygotowywania orientalnych dań. Doskonale nadaje się do marynowania warzyw, ryb i mięs oraz doprawiania dań przygotowywanych w woku.

Co to jest wino ryżowe?

Wino ryżowe jest tradycyjnym alkoholem, który powstaje wskutek fermentacji skrobi ryżowej. W przypadku wina ryżowego także wyróżniamy kilka odmian, które pochodzą z innych rejonów Azji. Najpopularniejszym winem ryżowym jest sake, czyli tradycyjny japoński alkohol, którym coraz częściej raczą się także Europejczycy. Chińskim odpowiednikiem sake jest huangjiu, a w Korei pije się soju. Wino ryżowe może posłużyć do przygotowania octu ryżowego; najczęściej produkuje się go ze skwaśniałego sake.

Zarówno ocet ryżowy, jak i wino ryżowe mogą różnić się nie tylko smakiem, ale i jakością. To właśnie jakość decyduje o ich smaku oraz w przypadku wina ryżowego o zawartości alkoholu.

Ocet ryżowy i wino ryżowe – podstawowa różnica

Ocet ryżowy i wino ryżowe różnią się nie tylko zastosowaniem. Obydwa produkty powstają z ryżu, jednak w przypadku octu ryżowego dzięki działaniu bakterii fermentacyjnych alkohol przekształcany jest w kwas octowy.

Podsumowując, ocet ryżowy i wino ryżowe to nie to samo. Obydwa produkty stosowane są w tradycyjnej kuchni azjatyckiej, jednak różnią się smakiem oraz przeznaczeniem. Ocet ryżowy dodawany jest przede wszystkim do mięs, ryb i warzyw oraz stanowi ważny składnik marynat i sosów. Wino ryżowe stosowane jest podczas przygotowywania potraw na mniejszą skalę i nadaje im całkiem inny smak. Chcąc cieszyć się smakiem kuchni azjatyckiej najlepiej zdecydować się na zakup wysokiej jakości octu ryżowego w jednym z trzech rodzajów. Najdelikatniejszy w smaku jest biały (bezbarwny) ocet ryżowy. Najdroższy i najbardziej lubiany przez Azjatów jest ocet czarny, który poddawany jest długiemu procesowi fermentacji; aromatyzuje się go sosem sojowym. Zarówno ocet ryżowy, jak i wino ryżowe możemy przygotować samodzielnie w domu, jednak ich smak może różnić się od tego tradycyjnego.

