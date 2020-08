Co się dzieje z twoim ciałem, gdy jesz masło?

Masło to produkt mleczny tradycyjnie wytwarzany z mleka krowiego, chociaż dostępnych jest wiele różnych jego odmian. Jest używany do gotowania i pieczenia oraz może być dodawany do wielu różnych potraw. Masło zawiera CLA, rodzaj tłuszczu, który może zwalczać raka, pomagać w redukcji tkanki tłuszczowej i poprawiać funkcje odpornościowe. Jedzenie masła z umiarem może wiązać się z mniejszym ryzykiem otyłości, cukrzycy i problemów z sercem.

Masło może pomóc w redukcji tkanki tłuszczowej

Tak, to prawda! Masło zawiera sprzężony kwas linolowy (CLA), rodzaj tłuszczu, który zwykle znajduje się w mięsie i produktach mlecznych. Chociaż może się to wydawać złą rzeczą, w rzeczywistości działa świetnie, jeśli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej. Jedno z badań pokazuje, że kiedy badana grupa osób spożywała co najmniej 3,4 grama CLA dziennie, ich tłuszcz w organizmie ogólnie się zmniejszył i zauważyli mniej stanów zapalnych.

Masło jest bogate w maślan (krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy), który może pomóc w zwalczaniu bakterii w jelitach. Badania pokazują, że maślan może również zmniejszyć stan zapalny jelit, a nawet pomóc w leczeniu zespołu jelita drażliwego. Może nawet pomóc przyspieszyć metabolizm i wspomóc kontrolę wagi.

Masło zapewnia tłuszcze nasycone

Masło jest bogate w tłuszcze nasycone (około 7 gramów na 1 łyżkę stołową). Chociaż tłuszcz nasycony może nie wiązać się z wyższym ryzykiem chorób serca, zastąpienie go tłuszczem wielonienasyconym wiąże się z mniejszym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych. Jeśli nie dbasz o wielkość porcji, może to również powodować pewne problemy. Zalecana dzienna ilość tłuszczów nasyconych wynosi około 20-22 gramów nasyconych kwasów tłuszczowych. Oznacza to, że tylko jedna łyżka masła zawiera około 35% zalecanego dziennego spożycia. Nadmiar tłuszczów nasyconych w maśle może zwiększyć poziom cholesterolu LDL (złego cholesterolu) i zwiększyć ryzyko chorób serca.

Czytaj także:

Jak szybko zmiękczyć masło?