Korzyści zdrowotne jabłek. Czy jedno dziennie faktycznie uchroni przed lekarzem?

Prawdopodobnie znasz popularne angielskie wyrażenie: „An apple a day keeps the doctor away”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka”. Ile jest w nim prawdy, wyjaśniają badania naukowe.

Chociaż badania pokazują, że spożywanie większej ilości jabłek może w rzeczywistości nie wiązać się z mniejszą liczbą wizyt u lekarza, dodanie tego owocu do diety może poprawić kilka aspektów zdrowia. Jabłka są pełne ważnych składników odżywczych, w tym błonnika, witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Składniki odżywcze w jabłku: Kalorie: 95

Węglowodany: 25 gramów

Błonnik: 4,5 grama

Witamina C: 9% dziennej wartości (DV)

Miedź: 5% DV

Potas: 4% DV

Witamina K: 3% DV Korzyści zdrowotne jabłek Badania pokazują, że jedzenie większej ilości jabłek może wiązać się z niższym ryzykiem wystąpienia kilku chorób przewlekłych, w tym chorób serca. Może to być spowodowane obecnością flawonoidów występujących w jabłkach, które są związkami, które, jak wykazano, zmniejszają stan zapalny i chronią zdrowie serca. Jabłka są również wypełnione rozpuszczalnym błonnikiem, który może pomóc obniżyć ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, z czego oba są czynnikami ryzyka chorób serca. Jabłka zawierają też kilka związków, które mogą pomóc w zapobieganiu powstawaniu raka, w tym przeciwutleniacze i flawonoidy. W szczególności witamina C działa jako przeciwutleniacz, neutralizując szkodliwe związki zwane wolnymi rodnikami i chroniąc przed chorobami. Oprócz jabłek wiele innych owoców i warzyw zapewnia podobny zestaw składników odżywczych i korzyści zdrowotnych. Aby uzyskać najlepsze wyniki, spożywaj różnorodne owoce i warzywa w ramach pełnowartościowej diety. Czytaj także:

