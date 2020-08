5 właściwości soku z marchwi. Od dzisiaj miej go zawsze w lodówce!

1. Wspiera zdrowie wzroku

Sok z marchwi zawiera dużo beta-karotenu – prekursora witaminy A – który jest przeciwutleniaczem korzystnym dla wzroku. Jest również bardzo bogaty w samą witaminę A. Jeśli spędzasz większość dnia bez snu, wpatrując się w ekran, popijanie soku z marchwi to jeden ze sposobów na okazanie zmęczonym oczom odrobiny miłości. Dobrym celem do osiągnięcia jest 700 mikrogramów witaminy A dziennie, a 100 gramów soku z marchwi zawiera 956 mikrogramów, czyli więcej niż potrzeba na cały dzień.

2. Sok z marchwi jest dobry dla układu odpornościowego

Beta karoten zawarty w soku z marchwi jest nie tylko dobry dla zdrowia wzroku. Wspomaga również układ odpornościowy. Powodem, dla którego tak ważna jest odporność, jest to, że chroni ona integralność śluzu w organizmie (co pomaga organizmowi bronić się przed paskudnymi wirusami), a także pomaga zmniejszyć stan zapalny.

3. Jest dobry dla twojej skóry

Sok z marchwi można oficjalnie uznać za supergwiazdę w dziedzinie piękna. Dzieje się tak, ponieważ jest bogaty w przeciwutleniacze i witaminę C, co czyni cuda dla skóry. Antyoksydanty chronią skórę przed wolnymi rodnikami, które uszkadzają komórki skóry. Witamina C odgrywa ważną rolę w naturalnej produkcji kolagenu w skórze, dzięki czemu skóra wygląda młodo, jędrnie i elastycznie.

4. Może zmniejszyć ryzyko raka piersi

Spożywanie soku z marchwi może również zmniejszyć ryzyko raka piersi. Jedna metaanaliza 10 różnych badań wykazała korelację między regularnym spożywaniem soku z marchwi a zmniejszonym ryzykiem raka. Naukowcy twierdzą, że dzieje się tak z powodu fitochemikaliów w soku, które mogą powstrzymywać rozwój komórek rakowych. Chociaż związek jest ekscytujący, sok marchwiowy nie powinien być traktowany jako podstawowy sposób zapobiegania wszelkim typom raka, ale badania pokazują, że może on odgrywać niewielką i wspierającą rolę w profilaktyce.

5. Jest dobry dla twojego serca

Zawarte w soku z marchwi przeciwutleniacze sprawiają, że jest on korzystny dla układu sercowo-naczyniowego. Jedno z badań wykazało, że picie soku z marchwi wiązało się z lepszym przepływem krwi. Oznacza to, że jeśli szukasz zwiększenia mocy podczas treningu, wcześniejsze wypicie soku z marchwi może działać na twoją korzyść, umożliwiając łatwiejsze oddychanie, nawet gdy trening stanie się intensywny.

