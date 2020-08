Protokół Buhnera, czyli zioła na boreliozę. Czy mogą zastąpić antybiotyki?

Antybiotykoterapia stanowi ostateczność ze względu na swoją szkodliwość nie tylko dla pożytecznej mikroflory organizmu. Nadużywanie antybiotyków prowadzi do uodparniania się chorobotwórczych bakterii na ich działanie i skutkuje brakiem skuteczności leczenia. W celu uniknięcia zwiększenia liczby bakterii lekoopornych stosuje się antybiotyki w jedynie uzasadnionych przypadkach. Jednym z takich przypadków jest zakażenie boreliozą.

Antybiotyki na boreliozę

Borelioza to choroba, którą możemy zarazić się na skutek ugryzienia kleszcza. Schorzenie to powoduje różne, często bardzo nietypowe objawy, co stwarza poważne problemy na etapie diagnostyki pacjentów. Po postawieniu prawidłowej diagnozy pojawiają się kolejne problemy, czyli dobór leków, które pozwolą zwalczyć wyniszczające organizm bakterie. Antybiotyki stosowane przeciwko boreliozie nie zawsze okazują się skuteczne. Choć terapia trwa 2-4 tygodnie, niektórzy pacjenci po jej zakończeniu nie odczuwają wyraźnej poprawy. Ma to związek m.in. z indywidualną odpornością naszego organizmu oraz stopniem zaawansowania choroby i tym, jakich narządów lub układów ona dotyczy.

Antybiotyki na boreliozę muszą być prawidłowo dobrane i odpowiednio stosowane przez pacjentów. Pominięcie dawki leku, przyjmowanie go niezgodnie z zaleceniami lub szybsze skrócenie kuracji, mogą skutkować brakiem efektów leczenia i wymuszać jego powtórzenie. W efekcie organizm staje się coraz bardziej osłabiony. Antybiotyki niszczą zarówno chorobotwórcze drobnoustroje, jak i pożyteczne bakterie, które wspierają m.in. prawidłowe funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. Długa antybiotykoterapia powoduje poważne szkody w organizmie, co skutkuje pojawieniem się problemów m.in. z nawracającymi zakażeniami grzybiczymi.

Zioła na boreliozę, czyli protokół Buhnera

Zioła na boreliozę to terapia alternatywna, którą opracował wybitny fitoterapeuta. Okazuje się ona skuteczna, co potwierdzają nie tylko kolejne badania naukowe, ale także historie pacjentów zmagających się z chorobą. Protokół Buhnera zakłada stosowanie w odpowiedni sposób kilku ziół m.in.:

Redestu japońskiego,



Żeń-szenia syberyjskiego,



Kociego pazura,



Traganka błoniastego.

Nowe badania potwierdzają skuteczność działania niektórych ziół na boreliozę oraz ich pozytywny wpływ na działanie stosowanych w leczeniu antybiotyków. Niestety, nie wszyscy pacjenci mogą zostać poddani takiej terapii np. ze względu na powodowane przez zioła skutki uboczne lub nadwrażliwość na ich działanie. Problem stanowi także czas trwania kuracji – leczenie trwa średnio kilkanaście miesięcy, więc w przypadku ciężkich postaci boreliozy, które dotyczą np. układu nerwowego, leczenie samymi ziołami może okazać się sporym problemem.

Antybiotyki czy zioła – czym leczyć boreliozę?

Zioła mają wyjątkową moc, jednak coraz więcej lekarzy przestrzega przed rezygnacją z antybiotykoterapii i stosowaniem jedynie ziół w leczeniu boreliozy. Kluczowe jest przede wszystkim zdiagnozowanie choroby i zastosowanie leczenia indywidualnie dobranego do wieku oraz stanu ogólnego zdrowia pacjenta. Jednym z chętniej stosowanych sposobów walki z boreliozą jest połączenie terapii antybiotykami i ziołami, które doskonale sprawdzają się także w celu zapobiegania nawrotom choroby. Rezygnacja z leczenia konwencjonalnego i stosowanie jedynie ziół na boreliozę może okazać się dla niektórych pacjentów poważnym zagrożeniem.

Ważne: leczenie boreliozy musi odbywać się pod kontrolą lekarza, gdyż jedynie medycyna konwencjonalna dysponuje skutecznymi metodami diagnostycznymi, które pozwalają nie tylko wykryć chorobę, ale także monitorować postępy w jej leczeniu. Zioła powinny być wsparciem kuracji i są często jedyną szansą dla osób, które nie mogą stosować antybiotyków ze względu pojawiających się po nich silnych reakcji alergicznych.