Nie tylko antybiotykoterapia. Przy jakich dolegliwościach pomogą probiotyki?

Antybiotykoterapia to jedno ze wskazań do kuracji probiotykami. Antybiotyki nie działają wybiórczo, co oznacza, że niszczą zarówno chorobotwórcze, jak i pożyteczne bakterie, które dbają m.in. o odporność naszego organizmu. Kiedy warto stosować probiotyki?

Probiotyki mają dobroczynny wpływ na nasz organizm, dlatego ich stosowanie zalecane jest nie tylko w czasie antybiotykoterapii. Bakterie probiotyczne m.in. bakterie kwasu mlekowego powinny stanowić element zdrowej, prawidłowo zbilansowanej diety. Jedząc kiszonki i sięgając po fermentowane napoje mleczne, inwestujemy w swój stan zdrowia i wzmacniamy odporność organizmu. Probiotyki nie tylko z apteki… W wielu produktach spożywczych znajdziemy naturalne probiotyki. Żywe kultury bakterii obecne są m.in. w kiszonkach, jogurcie naturalnym, kefirze i maślance. Probiotyki to jednak za mało, aby zadbać o zdrowie, bo pożyteczne bakterie potrzebują odpowiedniego pokarmu w postaci prebiotyków. Prebiotyki obecne są m.in. w czosnku, pełnych ziarnach, cykorii oraz bananach. Do grupy prebiotyków zalicza się m.in. błonnik pokarmowy i skrobię. Dieta bogata w probiotyki jest jednym ze sposobów na wzmocnienie odporności, jednak trzeba stosować ją przez dłuższy czas, pamiętając o tym, że na nasz ogólny stan zdrowia ma wpływ także styl życia. Z tego względu naturalne probiotyki z żywności mogą okazać się niewystarczającym sposobem na dobre zdrowie. W niektórych przypadkach warto zastosować kurację probiotykiem z apteki (najlepiej lekiem, a nie suplementem diety), który w krótkim czasie wpłynie na zwiększenie ilości i poprawę jakości pożytecznych bakterii jelitowych. Kiedy stosować probiotyki? Liczne badania udowodniły pozytywny wpływ probiotyków na stan naszego zdrowia. Bakterie probiotyczne poprawiają funkcjonowanie układu immunologicznego, wspomagają leczenie chorób układu pokarmowego i zakażeń grzybiczych, wspierają w walce z infekcjami intymnymi, a także alergią i astmą. Udowodniono bezpośredni związek diety bogatej w probiotyki ze zmniejszeniem ryzyka zachorowania na raka żołądka oraz raka jelita grubego. Stosowanie probiotyków polecane jest zarówno w przypadku dzieci, jak i osób dorosłych. 1. Probiotyki na odporność Probiotyki polecane są w przypadku osłabionej odporności organizmu, która może mieć związek ze stosowaniem ubogiej w zdrowe produkty spożywcze diety. Nadmiar tłuszczów i cukrów oraz produktów wysoko przetworzonych negatywnie wpływa na naszą mikroflorę jelitową, co objawia się m.in. zwiększoną podatnością na sezonowe infekcje. 2. Probiotyki na grzybicę Probiotyki wspierają leczenie grzybicy i pomagają przywrócić równowagę mikroflory jelitowej. Warto po nie sięgać m.in. w czasie i po zakończeniu leczenia grzybicy układu pokarmowego oraz grzybicy jamy ustnej. 3. Probiotyki na infekcje intymne Probiotyki ginekologiczne, które stosujemy dopochwowo to jeden ze sposobów wsparcia leczenia infekcji intymnych. W okresie osłabienia organizmu np. po chorobie warto sięgać po probiotyki dopochwowe i doustne w celach profilaktycznych, co pozwoli uniknąć nieprzyjemnych objawów infekcji. 4. Probiotyki w ciąży Probiotyki są całkowicie bezpieczne dla przyszłej mamy i jej dziecka. Warto po nie sięgać w celu poprawy odporności oraz zmniejszenia ryzyka rozwoju infekcji intymnych. 5. Probiotyki na alergię Stosowanie probiotyków wspiera leczenie alergii oraz astmy, a także pomaga przeciwdziałać wystąpieniu reakcji uczuleniowych. Właśnie z tego względu polecane jest jak najdłuższe karmienie piersią, bo naturalny pokarm jest doskonałym źródłem probiotyków. Probiotyki wspierają także leczenie atopowego zapalenia skóry (AZS). 6. Probiotyki na schorzenia układu pokarmowego Zapalenie jelit, zespół jelita drażliwego (IBS), choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wirusowe i bakteryjne infekcje układu pokarmowego np. grypa żołądkowa lub biegunka podróżnych także są wskazaniem do przyjmowania probiotyków. Dzięki pożytecznym bakteriom układ pokarmowy zyskuje dodatkową ochronę i lepiej reaguje na stosowane leczenie. Czytaj także:

